Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

" Roberto Fico ha lasciato la Camera da tempo. Ci dica come ha campato in questi anni , chi gli ha pagato lo stipendio e che lavoro ha fatto. Gli elettori hanno diritto di saperlo". Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri , presidente dei senatori di Forza Italia. "Non basta un passato da presidente della Camera per sentirsi legittimati a guidare una Regione. Fico spieghi come ha mantenuto se stesso quando non aveva più incarichi pubblici. La politica non può essere un rifugio permanente per chi non ha un mestiere", ha concluso il numero uno dei senatori azzurri.

Pino Bicchielli, vicesegretario regionale campano di Forza Italia, ha attaccato invece gli uomini scelti dal grillino. "Roberto Fico predica trasparenza e legalità, ma nei fatti la doppia morale - ha detto -, tipica di certa sinistra moralista: parla di etica pubblica e poi accetta nelle sue liste candidati che sono il simbolo di tutto ciò che dice di voler combattere. La vicenda di Mauro Scarpitti e dei suoi legami è inquietante e offensiva per i cittadini campani che pretendono pulizia nella politica, ma in pratica la calpesta".