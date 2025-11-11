Eugenio Giani, Mia Diop è la nuova vicepresidente: chi è

Come si tiene insieme il campo largo? Semplice: con il manuale Cencelli. In Toscana, Pd, M5s e Avs hanno studiato a fondo il vecchio metodo Dc per trovre una quadra tra i partiti che sostengono il nuovo presidente della Regione Eugenio Giani. Ieri, lunedì 10 novembre, il Consiglio toscano ha eletto Stefania Saccardi (Iv) a presidente dell’Assemblea. Come sua vicepresidente Giani ha scelto la giovane Mia Diop, classe 2002, nata in Italia da padre senegalese e madre italiana di origini tedesche, attivista e consigliera comunale a Livorno, oltre che membro dell’assemblea nazionale Dem.

“Non dite che non punto sui giovani”, ha ironizzato Giani spiegando di aver scelto il suo ex portavoce, Bernard Dika, 27 anni, in qualità di sottosegretario. Una figura introdotta nello Statuto regionale tre anni fa. Non è ancora però stata attuata fino ad oggi, con “un ruolo di raccordo tra la Giunta e il Consiglio regionale. Tra Diop e Dika in due hanno una media di 25 anni”, “per una Toscana che sappia parlare alle giovani generazioni, che sono il nostro presente e futuro”.