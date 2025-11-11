Libero logo
Eugenio Giani, Mia Diop è la nuova vicepresidente: chi è

di
martedì 11 novembre 2025
Come si tiene insieme il campo largo? Semplice: con il manuale Cencelli. In Toscana, Pd, M5s e Avs hanno studiato a fondo il vecchio metodo Dc per trovre una quadra tra i partiti che sostengono il nuovo presidente della Regione Eugenio Giani. Ieri, lunedì 10 novembre, il Consiglio toscano ha eletto Stefania Saccardi (Iv) a presidente dell’Assemblea. Come sua vicepresidente Giani ha scelto la giovane Mia Diop, classe 2002, nata in Italia da padre senegalese e madre italiana di origini tedesche, attivista e consigliera comunale a Livorno, oltre che membro dell’assemblea nazionale Dem.

Non dite che non punto sui giovani”, ha ironizzato Giani spiegando di aver scelto il suo ex portavoce, Bernard Dika, 27 anni, in qualità di sottosegretario. Una figura introdotta nello Statuto regionale tre anni fa. Non è ancora però stata attuata fino ad oggi, con “un ruolo di raccordo tra la Giunta e il Consiglio regionale. Tra Diop e Dika in due hanno una media di 25 anni”, “per una Toscana che sappia parlare alle giovani generazioni, che sono il nostro presente e futuro”.

"Abbiamo preso atto che probabilmente il prossimo Consiglio regionale non sarà a breve, ma si svolgerà nell'arco dei 10 giorni previsti dalla legge - ha spiegato Giani -, e l'assegnazione proprio per legge delle deleghe avverrà dopo che io ho avrò ottenuto, dopo la discussione del programma che ieri ho proposto, l'approvazione da parte del Consiglio. Quindi la giunta per l'assegnazione e le deleghe si terra' nell'arco delle 24 ore successive allo svolgimento del prossimo Consiglio regionale. In quella sede assegnero' le deleghe". 

