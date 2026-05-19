Modena, l'affondo di Salvini: "Lui falcia la folla, ma il colpevole sono io"

A sinistra è levata di scudi: quanto accaduto a Modena? Colpa del governo. E in particolare, di Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonché vicepremier, il quale ha proposto la revoca della cittadinanza italiana e del permesso di soggiorno a chi commetti gravi delitti. Apriti cielo. Eppure - ricorda il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture - il 31enne Salim El Koudri "insultava i cristiani e ha falciato la folla emulando i terroristi islamici in azione in troppe città europee. Dopodiché, non rincorriamo la cronaca ma proponiamo soluzioni. È il mestiere della politica, che sui fatti di cronaca dibatte o rafforza le proprie convinzioni. La Lega è convinta che la cittadinanza facile sarebbe un errore, che andare bene a scuola non sia un requisito sufficiente per far diventare italiani dei ragazzini stranieri, che troppe famiglie straniere vivono e lavorano in Italia ma restano ancorate a una visione della società e della vita distante dai nostri valori e dalle nostre regole".

Se questo è il caso di El Koudri, lo stabiliranno gli inquirenti, però - precisa in un'intervista al Giornale - "sto ai fatti: origine marocchina, italiano di seconda generazione, pretendeva di fare l'impiegato anziché il magazziniere, insultava i cristiani e infine si è messo a falciare la folla portando con sé un coltello. Da sinistra ho letto reazioni isteriche, come se l'attentatore fossi io".