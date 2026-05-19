Modena, l'affondo di Salvini: "Lui falcia la folla, ma il colpevole sono io"

A sinistra è levata di scudi: quanto accaduto a Modena? Colpa del governo. E in particolare, di Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonché vicepremier, il quale ha proposto la revoca della cittadinanza italiana e del permesso di soggiorno a chi commetti gravi delitti. Apriti cielo. Eppure - ricorda il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture - il 31enne Salim El Koudri "insultava i cristiani e ha falciato la folla emulando i terroristi islamici in azione in troppe città europee. Dopodiché, non rincorriamo la cronaca ma proponiamo soluzioni. È il mestiere della politica, che sui fatti di cronaca dibatte o rafforza le proprie convinzioni. La Lega è convinta che la cittadinanza facile sarebbe un errore, che andare bene a scuola non sia un requisito sufficiente per far diventare italiani dei ragazzini stranieri, che troppe famiglie straniere vivono e lavorano in Italia ma restano ancorate a una visione della società e della vita distante dai nostri valori e dalle nostre regole".
Se questo è il caso di El Koudri, lo stabiliranno gli inquirenti, però - precisa in un'intervista al Giornale - "sto ai fatti: origine marocchina, italiano di seconda generazione, pretendeva di fare l'impiegato anziché il magazziniere, insultava i cristiani e infine si è messo a falciare la folla portando con sé un coltello. Da sinistra ho letto reazioni isteriche, come se l'attentatore fossi io".
Modena, Donzelli inchioda la sinistra: "È il sindaco il responsabile dei servizi sanitari"Quanto accaduto a Modena viene in queste ore utilizzato dalla sinistra per puntare il dito contro il governo Meloni. Epp...
E alla domanda se in Italia ci sia un rischio della ripresa del terrorismo, Salvini mette le mani avanti: "Non voglio pensarlo, di certo non possiamo abbassare la guardia. Negli ultimi anni abbiamo visto un inasprimento delle manifestazioni violente, basta un cane sciolto". Per questo "abbiamo presentato un pacchetto di norme, volute dalla Lega e già approvate dal Cdm, per rendere ancora più efficaci le regole, riducendo l'accoglienza dei minori stranieri e i ricongiungimenti, tagliando i permessi di protezione complementare, stoppando il gratuito patrocinio ai clandestini".