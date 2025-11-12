DiMartedì, "pensa di poter battere Meloni?": come risponde Conte

Libero logo
Giustizia
di
mercoledì 12 novembre 2025
"Lei pensa di essere in grado di vincere le elezioni contro Giorgia Meloni?": Giovanni Floris lo ha chiesto a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a DiMartedì su La7. E lui ha risposto: "Da solo certamente no, ma con tutte le forze progressiste assolutamente sì e soprattutto con un progetto serio che sia a favore degli italiani, che sia a favore della crescita, a favore delo sviluppo sociale e nel segno ovviamente dell'equità sia fiscale che della giustizia".

"Quali sono le forze progressiste?", lo ha quindi incalzato il conduttore. "Le forze che sottoscriveranno questo accordo, questo progetto, le forze compagne affidabili, le stiamo scoprendo volta per volta, stiamo già lavorando con il Partito democratico e Avs", ha replicato l'ex premier. 

Durante l'intervista, poi, Conte non ha potuto fare a meno di attaccare la premier: "E' facile per Meloni avere oggi il consenso: questo governo ha occupato e controlla direttamente o indirettamente almeno l'80% dell'informazione, tv e carta stampata". Commentando la notizia dell'ennesima truffa col Superbonus, misura cara a lui e a tutto il Movimento, il presidente pentastellato si è lanciato nella strategia dell'attaccare sempre qualcun altro: "Possiamo dire che si tratta di una ipocrisia indecente, perché la metà della squadra di governo ha usufruito del superbonus e dei bonus edilizi".

giuseppe conte
dimartedì
giorgia meloni

