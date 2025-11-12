DiMartedì, "pensa di poter battere Meloni?": come risponde Conte

"Lei pensa di essere in grado di vincere le elezioni contro Giorgia Meloni?": Giovanni Floris lo ha chiesto a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a DiMartedì su La7. E lui ha risposto: "Da solo certamente no, ma con tutte le forze progressiste assolutamente sì e soprattutto con un progetto serio che sia a favore degli italiani, che sia a favore della crescita, a favore delo sviluppo sociale e nel segno ovviamente dell'equità sia fiscale che della giustizia".

"Quali sono le forze progressiste?", lo ha quindi incalzato il conduttore. "Le forze che sottoscriveranno questo accordo, questo progetto, le forze compagne affidabili, le stiamo scoprendo volta per volta, stiamo già lavorando con il Partito democratico e Avs", ha replicato l'ex premier.