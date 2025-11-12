Daniele Capezzone: "Indovinate un po' chi vuole Giuseppe Conte candidato premier?": la risposta tutta da ridere

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E di fatto in questo mercoledì 12 novembre c'è parecchia agitazione dalle parti dell’opposizione che deve fare i conti con i dissidi interni su diversi temi: da quello della patrimoniale alla candidatura a premier per il campo largo. E il direttore editoriale di Libero ironizza su Conte. "Sforzatevi a indovinare chi vuole candidato a palazzo Chigi...". Qui di seguito la clip completa
