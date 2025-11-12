L'Aria che tira, la grillina Bevilacqua contro il governo: "Guardassero in casa loro"

"Ci troviamo con un governo che ha il record della pressione fiscale quindi guardassero in casa loro!": Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Poi, continuando ad attaccare l'esecutivo, ha aggiunto: "Questo governo strizza l'occhio agli evasori con tutta una serie di condoni, rottamazioni, e via dicendo. E la presidente del Consiglio va a Catania parlando delle tasse come pizzo di Stato".

L'attacco ingiustificato, dunque, è andato avanti: "Noi abbiamo una proposta elettorale con cui hanno vinto le elezioni che prevedeva di abbassare le tasse, cancellare la Fornero, portare le pensioni minime a mille euro, ma di tutto questo non c'è minimamente traccia". "Neanche nel programma elettorale, perché sapevamo che le casse erano vuote grazie a voi", ha replicato il senatore della Lega Claudio Borghi, anche lui presente in studio.