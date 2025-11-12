L'Aria che tira, la grillina Bevilacqua contro il governo: "Guardassero in casa loro"

"Ci troviamo con un governo che ha il record della pressione fiscale quindi guardassero in casa loro!": Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Poi, continuando ad attaccare l'esecutivo, ha aggiunto: "Questo governo strizza l'occhio agli evasori con tutta una serie di condoni, rottamazioni, e via dicendo. E la presidente del Consiglio va a Catania parlando delle tasse come pizzo di Stato".
L'attacco ingiustificato, dunque, è andato avanti: "Noi abbiamo una proposta elettorale con cui hanno vinto le elezioni che prevedeva di abbassare le tasse, cancellare la Fornero, portare le pensioni minime a mille euro, ma di tutto questo non c'è minimamente traccia". "Neanche nel programma elettorale, perché sapevamo che le casse erano vuote grazie a voi", ha replicato il senatore della Lega Claudio Borghi, anche lui presente in studio.
"Si sono vantati nella legge di Bilancio di portare un taglio consistente al ceto medio con una detassazione importante, ma abbiamo visto che il risparmio, per uno stipendio di 1700 euro netti, è di 4 euro. Quindi continuano a fare propaganda sulla pelle dei cittadini", ha continuato la grillina. E quando Parenzo le ha chiesto un parere sulla patrimoniale, lei ha risposto: "La patrimoniale per i grandissimi patrimoni è qualcosa che noi chiediamo, ma diciamo anche: tassiamo gli extraprofitti bancari, tassiamo gli extraprofitti delle lobby delle armi, interveniamo sui colossi energetici, interveniamo sui grandi colossi del digital, del web. Da questo punto di vista questo governo si gira dall'altra parte".
