Piergiorgio Odifreddi, parole sconvolgenti: "Taiwan come Salò, non ha diritto di esistere" perché fascista

Piergiorgio Odifreddi ne combina un'altra. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il matematico arriva a dire che Taiwan non ha diritto di esistere perché fascista. Tutto vero. In collegamento con il programma di David Parenzo, Odifreddi spiega: "Erano i fascisti, praticamente che sono scappati dopo una guerra civile e hanno fatto un’enclave per resistere. E continuano a essere lì da ottant’anni. È veramente una situazione anacronistica, non ha nessun senso".
E ancora, proprio sulla nazione insulare che la Cina rivendica: "Certo a noi serve perché ormai è diventato un hub tecnologico soprattutto per le questioni informatiche, no? Però questo non è un motivo per permettergli di esistere". Da qui la battuta del conduttore: "Lo sa, professore, che la sua frase ‘Taiwan come Salò’ diventerà virale?". Ma Odifreddi rincara la dose: "Ma certo, letteralmente: il governo di Chiang Kai-shek era l’analogo di Mussolini…".
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Ma non è la prima volta che il matematico incappa in scivoloni di questo tipo. Qualche puntata prima, in merito al tentato attentato a Trump, Odifreddi diceva: "A me interessa capire le motivazioni di coloro che fanno questi atti. Il signor Allen in questo caso 10 minuti prima di scendere dalla camera ed entrare nella sala dove c'erano tutti gli invitati aveva postato un manifesto, molto interessante".