Piergiorgio Odifreddi, parole sconvolgenti: "Taiwan come Salò, non ha diritto di esistere" perché fascista

Piergiorgio Odifreddi ne combina un'altra. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il matematico arriva a dire che Taiwan non ha diritto di esistere perché fascista. Tutto vero. In collegamento con il programma di David Parenzo, Odifreddi spiega: "Erano i fascisti, praticamente che sono scappati dopo una guerra civile e hanno fatto un’enclave per resistere. E continuano a essere lì da ottant’anni. È veramente una situazione anacronistica, non ha nessun senso".

E ancora, proprio sulla nazione insulare che la Cina rivendica: "Certo a noi serve perché ormai è diventato un hub tecnologico soprattutto per le questioni informatiche, no? Però questo non è un motivo per permettergli di esistere". Da qui la battuta del conduttore: "Lo sa, professore, che la sua frase ‘Taiwan come Salò’ diventerà virale?". Ma Odifreddi rincara la dose: "Ma certo, letteralmente: il governo di Chiang Kai-shek era l’analogo di Mussolini…".