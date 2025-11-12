DiMartedì, Giannini contro Meloni: "Un regno che non c'è"

Libero logo
di
mercoledì 12 novembre 2025
2' di lettura

"Giorgia Meloni vive in un regno che non c'è, il suo racconto del Paese non corrisponde da nessun punto di vista ai dati reali dell'economia": Massimo Giannini lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 attaccando la premier e il suo governo responsabili, a suo dire, di non aver portato il Paese da nessuna parte. 

"Il nemico Istat nel terzo trimestre certifica che l'Italia cresce zero, non zero virgola qualcosa, zero - ha proseguito il giornalista -. Quindi il Paese è fermo, noi abbiamo sei milioni di italiani in povertà assoluta, abbiamo 5 milioni e 800mila italiani che rinunciano a curarsi, la cassa integrazione - sempre l'Istat lo certifica - un mese fa è aumentata del 18%. Questo è il quadro complessivo". Parlando delle tasse, poi, Giannini ha continuato con le sue lezioni all'esecutivo: "Le tasse? Cosa avrebbe dovuto o potuto fare questo governo? Avrebbe dovuto fare una grande operazione di redistribuzione perché è evidente, e non solo in Italia, che le diseguaglianze stanno esplodendo. Il fisco serve esattamente a questo, nelle democrazie sane". 

Intervenendo al comizio di centrodestra a Bari a sostegno del candidato governatore Lobuono in Puglia, proprio la Meloni ci aveva tenuto invece a sottolineare che "oggi siamo il terzo governo più longevo su 68". E ancora: "Tre giorni fa il Financial Times titolava che l'Europa dovrebbe imparare dall'Italia, perché in tre anni abbiamo ricostruito l'immagine della nazione, eravamo la pecora nera d'Europa e ora siamo la nazione che indica la rotta alle altre". 

"Un regno che non c'è": l'intervento di Massimo Giannini contro Giorgia Meloni a DiMartedì. guarda qui il video

