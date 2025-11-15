Sandro Ruotolo impazzisce: "Meloni a Napoli, fascistelli in gita"

Vietato ballare, vietato cantare. Giorgia Meloni saltella al grido "Chi non salta comunista è", sul palco di Napoli, per la chiusura della campagna elettorale di Edmondo Cirielli, candidato governatore della Campania, e a sinistra la prendono male. Anzi, malissimo. "Ma li avete visti? Sul palco gridare 'chi non salta è comunista!', mancava solo il 'siete delle zecche' rivolto a noi del campo democratico. Sembravano dei fascistelli in gita. E invece no: erano la Presidente del Consiglio e vari ministri, lì, sul palco di Napoli, a dare il peggio di sé". A parlare è Sandro Ruotolo, l'ineffabile responsabile informazione della segretaria del Partito democratico nonché europarlamentare". L'ex braccio destro di Michele Santoro si è trattato di "una scena imbarazzante, da balilla del ventennio catapultati su Marte: tutti insieme, appassionatamente, nel capoluogo della Campania, a chiedere il voto per le regionali. Proprio loro, quelli dell'autonomia differenziata. Proprio loro che, a una settimana dal voto, rispolverano condoni e promettono di aumentare di 100 euro le pensioni minime solo a chi vive in Campania. Presidente Meloni, ca nisciun è fesso".

La sceneggiata napoletana del partenopeo Ruotolo non può far dimenticare però i contenuti del comizio del centrodestra né le parole della premier. Dal palco del Palapartenope Meloni ha chiuso categoricamente a uno dei cavalli di battaglia dem, la patrimoniale: "Fin quando governiamo noi queste ricette bizzarre e tardo-comuniste non passeranno. Il nostro programma è diametralmente opposto" E ancora: "La Campania può essere il motore di sviluppo del Mezzogiorno, vogliamo che questa terra diventi un simbolo di riscatto. C'è un'alternativa alla rassegnazione, ai fallimenti, al clientelismo, alle prese in giro, alle fritture di pesce per fare voti, ai voltagabbana, a chi ha rinnegato tutto pur di sedere su una poltrona. E raccontate che quella alternativa si chiama centrodestra, si chiama Cirielli".

