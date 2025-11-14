Campania, Giorgia Meloni inchioda Roberto Fico: "Ho una domanda per te"

"Pensano di potersi prendere gioco di voi, ma una politica che ha rispetto per i propri cittadini non si prende gioco dei cittadini. E pensa di potervi aggirare ovviamente Roberto Fico che definiva il Partito Democratico il pericolo pubblico numero uno del Paese, ma che oggi non ha problemi ad allearsi con il Partito Democratico per fare il presidente della Regione. Diceva Roberto Fico che il modello De Luca non rappresenta il futuro della Campania. Oggi è pronto a perpetuare quel modello. E io vorrei chiedere a Roberto Fico: se il modo di governare di De Luca va benissimo, perché Roberto Fico e il Movimento Cinque Stelle lo hanno descritto per anni come un sistema clientelare che soffocava le persone oneste in Campania? Mentivano prima oppure hanno deciso che alla fine era meglio far parte di quel sistema piuttosto che combatterlo? Perché delle due l'una le due cose non stanno insieme".

Così la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo al Palapartenope di Napoli al comizio a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli. "E guardate - aggiunge - veramente se non fosse una cosa serissima sarebbe quasi esilarante perché noi abbiamo oggi quello che era ritenuto il più impresentabile degli impresentabili che va a chiedere i voti per un altro che considerava un incapace. E quello che era additato come un incapace che va a chiedere i voti per quello che diceva che era un impresentabile. Uno vorrebbe dire la commedia napoletana, ma la commedia napoletana è una cosa molto più nobile di quello che stiamo vedendo qua, ma molto più nobile".

"Anche per questo siamo fieri di essere l'alternativa a queste persone, siamo fieri di essere qui stasera tutti insieme a sostegno di Edmondo Cirielli perché non è una persona abituata a cambiare posizione in base alla convenienza", conclude Meloni.