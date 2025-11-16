Rita Dalla Chiesa spiana la sinistra: "Questa è una carognata"

Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, attacca duramente la sinistra sul referendum per la separazione delle carriere in magistratura: "Sta raccontando balle colossali. Si aggrappano a Falcone e Borsellino sperando che la gente dica: se loro erano contro…"., spiega a IlGiornale. Definisce l’operazione "una carognata": "Non puoi attribuire ai magistrati uccisi opinioni che non avevano".Focus sullo scivolone di Nicola Gratteri, che in tv ha citato un testo falso attribuito a Falcone: "È grave che un magistrato come lui legga testi non verificati. Qualcuno 'molto importante' glielo ha proposto al telefono e lui, senza controlli, lo ha proclamato".

Usare il nome di Falcone è "la cosa più grave".Ricorda il suo incontro con il giudice: dopo l’omicidio del padre, Falcone raccolse la deposizione di suo pugno, dalle 15 alle 21, su fogli bianchi. Notò la sua diffidenza verso un altro presente e lo fece uscire.Sull’antimafia mediatica: "È diventata pubblicità. L’antimafia vera non urla in tv". Elogia Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia: "Bravissima, giovane, preparata". L'azzurra sostiene la separazione delle carriere: "Assoluto bisogno. Giudici devono pagare quando sbagliano. Meno amicizia tra inquirenti e giudicanti". Sui magistrati che ostacolano le politiche anti-immigrazione clandestina: "Vogliono il potere". Infine prevede già l’esito referendario: "Plebiscito contro Meloni, ma si ritorcerà contro la sinistra".