Dritto e Rovescio, ira-Dalla Chiesa su Crans Montana: "Come li hanno lasciati morire"

"Sono stati lasciati a morire da soli e questo non lo perdonerò mai!": Rita Dalla Chiesa lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 in riferimento alla strage di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone, soprattutto giovani, hanno perso la vita. "Nessuno che ha detto 'fuori', 'andatevene' - ha proseguito la deputata di Forza Italia -. E non voglio sentire paragoni con il Ponte Morandi, con i ragazzini di Madonna di Campiglio... Concentriamoci su Crans, non cerchiamo di cambiare le carte in tavola adesso, perché lì abbiamo capito tutti che c'è puzza di fogna".

In un servizio del programma, poi, si è parlato del passato di Jessica Moretti, proprietaria, assieme al marito, del locale Le Constellation. La donna ha un passato come modella in Costa Azzurra prima di arrivare in Svizzera e ha pure tentato la via della recitazione. "Questa volta è finita sotto i riflettori per la strage di Capodanno", spiega l'inviata del talk. "I miei pensieri vanno alle vittime e a quelli che stanno lottando, è una tragedia inimmaginabile", ha detto la Moretti nell'unica dichiarazione fatta alla stampa esibendo "un pianto senza lacrime, hanno fatto notare alcuni", sottolinea la giornalista. Per lei i giudici hanno evitato i domiciliari, ora c'è soltanto l'obbligo di firma e alcune restrizioni.