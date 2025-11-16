Chi non salta è un comunista: il coro che fa impazzire la sinistra

Ora pure saltellare è una cosa da fascisti. Una provocazione in stile camicie nere. Un attentato alla Costituzione. Sì, perché i veri democratici tengono i piedi ben piantati per terra. E non scherzano mai. Proprio mai. Succede, in pratica, che al termine del comizio organizzato dal centrodestra a Napoli è partito il coretto “chi non salta è un comunista”. E a “zompettare”, sul palco, sono stati anche i leader della coalizione, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni. Così, ridendo e giocando un po’... Il problema è che a sinistra, come spiegato in maniera definitiva da Silvio Berlusconi, non sanno nemmeno scherzare. E quindi, su questa cavolata, ci hanno costruito il solito castello di indignazione e rancore.
«Ma li avete visti?», ha tuonato Sandro Ruotolo, baffuto europarlamentare del Pd: «Sul palco a gridare “chi non salta è un comunista”, mancava solo il “siete delle zecche” rivolto a noi del campo democratico. Sembravano dei fascistelli in gita. E invece no: erano la presidente del Consiglio e vari ministri, lì, a Napoli, a dare il peggio di sé». Può bastare? Non ancora. «Una scena imbarazzante», ha continuando Ruotolo in un crescendo partigiano, «da balilla del ventennio catapultati su Marte: tutti insieme, appassionatamente, nel capoluogo della Campania a chiedere il voto per le regionali. Proprio loro, quelli dell’autonomia differenziata.
Proprio loro che, a una settimana dal voto, rispolverano condoni e promettono di aumentare di 100 euro le pensioni minime solo a chi vive in Campania. Presidente Meloni, ca nisciun è fesso». Insomma, pare di capire che quelli del centrodestra non dovrebbero nemmeno fare campagna elettorale...
SPUNTA BERIZZI...
In soccorso di Ruotolo è arrivato poi Paolo Berizzi, da sempre molto attento all’argomento fascismo. «È un errore di lettura», ha spiegato sui social, «derubricare i balletti e i saltelli di Meloni e Tajani a Napoli sul coro “chi non salta è un comunista” a una cialtronata improvvisata. Meloni, in generale, vince perché incarna quella roba lì, il tifo, la pancia, le grida, la curva, la tribù della fiamma». E ancora: «La scenetta triste è la rappresentazione perfetta dell’italiano che, come se fosse sempre allo stadio o in osteria, alza la voce, la butta in caciara, noi contro di loro, e i famosi comunisti di Berlusconi. Che in Italia non esistono più. Mentre di fascisti purtroppo è pieno». Ahi, ahi, eccolo qui Berizzi che alla fine si tradisce. La curva, l’osteria, il “noi contro di loro” ai compagni vanno benissimo, anzi, ne sono i massimi interpreti contemporanei.
Solo che i “nemici” non devono essere i comunisti, ma devono essere i soliti fascisti. In questo caso sì che è concesso alzare la voce e buttarla in caciara, cosa che i progressisti fanno praticamente tutti i giorni. Con una differenza sostanziale, però. I leader del centrodestra hanno ballato sul coretto “chi non salta è un comunista”, ma non usano questo argomento per screditare l’avversario in Italia e all’estero lanciando improbabili allarmi democratici. E lo hanno fatto col sorriso sulle labbra, un po’ come oggi lo facciamo noi di Libero. Che differenza coi musi lunghi, gli sguardi rabbiosi e le lacrime versate sul manifesto di Ventotene da certa sinistra...
...E PURE CONTE
Proseguiamo la nostra carrellata con Giuseppe Conte («Fatti, non saltelli, grazie»), il dem Arturo Scotto («Meloni ha dato l’ennesima prova di equilibrio istituzionale») e Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe e, come si legge in rete, «personalità di internet». Che scrive: «Ma quelli che saltavano erano (tutti) fascisti?». La risposta è molto semplice: no. A meno che non si voglia tentare di far passare per pericolosi squadristi perfino Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La domanda di Cartabellotta, casomai, va ribaltata: ma tutti quelli che hanno reagito stizziti, si sono offesi perché alla fine sono ancora dei poveri comunisti?