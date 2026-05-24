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Reggio Calabria, "fermate le operazioni di voto": caos a urne aperte

domenica 24 maggio 2026
Reggio Calabria, "fermate le operazioni di voto": caos a urne aperte

1' di lettura

Voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora, in alcune sezioni elettorali del Comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni, 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale "Panella-Valluri", in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della II Circoscrizione "Reggio Calabria Est", invece che della I, "Reggio Centro".

Nelle sezioni 19 e 127, i presidenti dei seggi, all'apertura delle votazioni, si sono subito accorti dell'errore ed hanno immediatamente sospeso le operazioni di voto. Nella sezione 16, l'errore è stato riscontrato quando avevano già votato 5 elettori. Le schede sono state annullate e si è proceduto ad avvertire urgentemente l'ufficio elettorale del Comune per l'invio di nuovi plichi con le schede esatte. La sospensione si è protratta per oltre due ore, fino all'arrivo delle schede giuste.

Analogo problema, con l'invio di schede circoscrizionali errate, ha riguardato anche la sezione 193, nell'Istituto comprensivo "Pascoli-Vitrioli-Principe di Piemonte-Galilei". Quando ci si è accorti dell'errore avevano già votato 29 persone. I voti sono stati annullati e sono in corso le attività per rintracciare gli elettori ai quali è stato annullato il voto per l'elezione del presidente e del Consiglio della I Circoscrizione "Reggio Centro". Nella sezione 16, tre dei cinque elettori che avevano votato con le schede errate, sono stati rintracciati ed hanno già espresso il loro voto sulla scheda giusta. 

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