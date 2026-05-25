Pd, chi è pronto a uscire: elezioni vicine, arriva la slavina

Sono tempi di scelta, per molti, nel Pd. Marianna Madia ha lasciato, da sola, il Pd. Ma sono in tanti a riflettere se non sia il caso di seguire il suo esempio. Le aree di sofferenza sono a Bruxelles, ma anche a Roma. Nel primo caso i più sofferenti sono Pina Picierno, in prima linea nella difesa di Kiev e dell’integrazione europea, una delle fondatrici del Pd, e Giorgio Gori, europarlamentare dopo essere stato sindaco di Bergamo.

Entrambi, in questi anni, sono state voci molto critiche rispetto alla linea attuale. Chiedendo risposte che non sono mai arrivate. «Questa mattina, dal finestrino della macchina che mi portava a Viterbo per un incontro con gli studenti universitari, ho incrociato per caso questo murales di Altiero Spinelli sull’Appia», scriveva ieri Picierno su X. «Ho pensato che, al di là delle ricorrenze (è il quarantesimo anniversario della sua morte, n.d.r.), Spinelli continui a essere una presenza viva nella nostra storia politica e civile. Non soltanto uno dei padri dell’Europa unita, ma un uomo che ha saputo trasformare studio, dissenso, isolamento e visione politica in un progetto concreto di libertà e democrazia sovranazionale. Spinelli appartiene a quella rara categoria di donne e uomini che non si limitano a interpretare il proprio tempo, ma provano ostinatamente a cambiarne la direzione. Anche quando sembra impossibile e anche nella solitudine».