Kimi Antonelli vince il Gp del Canada. Hamilton leone, Ferrari seconda

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il pilota bolognese della Mercedes avince il Gran Premio del Canada - quinto appuntamento stagionale - e centra il quarto successo in fila, dopo quelli conquistati in Cina, in Giappone e a Miami.

"Devo dire che è stata una battaglia molto divertente e non è stata facile a causa del vento. È stato un peccato il guasto che ha avuto perché avremmo lottato fino alla fine, ma ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti. Quando ero da solo ho cercato di gestire le gomme", le parole di Antonelli, che sale a quota 131 punti in classifica, allungando a +43 sul compagno di squadra George Russell.

Sfortunato il britannico, costretto al ritiro per un problema tecnico al 31esimo giro, mentre si stava giocando la vittoria con Kimi: "Non me ne va una giusta, sarebbe stato meglio rompere a Miami. C'è qualcosa che non va per il verso giusto al momento, non voglio augurare sfortuna a qualcun altro. Al momento la fortuna non è dalla mia parte", le dichiarazioni di Russell a Sky Sport. In seconda piazza c'è un Lewis Hamilton vintage. Il sette volte campione del mondo la spunta su Max Verstappen (Red Bull) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera in Ferrari.

"Ringrazio tutto il team, che mi ha aiutato molto dopo un'annata molto dura. È fantastico tornare sul podio su questa pista e sono contento di aver lottato alla pari con Verstappen. Amo questa pista e questo risultato è molto incoraggiante per le prossime gare. Stiamo lavorando molto per far arrivare altri aggiornamenti, ma fare secondi in un circuito dove contava così tanto la velocità di punta credo sia incoraggiante", spiega Hamilton, che domina il confronto con il compagno di squadra Charles Leclerc.

Il monegasco termine quarto a oltre 30 secondi dal podio, limitando i danni in un weekend iniziato male e chiuso con un discreto quarto posto. Quarta piazza arrivata anche grazie a una strategia discutibile di Mclaren, che decide di partire con entrambi i piloti con montate le gomme intermedie. Scelta sbagliata della scuderia di Woking, che chiude fuori dai primi dieci con Oscar Piastri, colpevole anche di aver causato un incidente a centro gruppo e penalizzato di dieci secondi dai commissari.

Ritiro per Lando Norris a causa di un problema al cambio. Completano la top ten di giornata Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo. In classifica piloti guida Antonelli con 131 punti. Seguono Russell (88), Leclerc (75) e Hamilton (69) per una Ferrari che si conferma seconda forza in questo avvio di stagione. Il Mondiale di F1 si prende una settimana di pausa e tornerà protagonista il 7 giugno con il Gran Premio di Monaco.