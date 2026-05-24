Milan, il disastro è completo: in Champions ci vanno Como e Roma

Nell’ultima giornata di Serie A, il Milan ha perso clamorosamente in casa contro il Cagliari (1-2) e ha detto addio alla Champions League. Dopo essere rimasto nelle prime quattro posizioni per quasi tutto il campionato, i rossoneri hanno sprecato la qualificazione: vantaggio iniziale di Saelemaekers al 1°, poi un secondo tempo compassato e poco incisivo ha permesso al Cagliari di ribaltare il risultato.

La squadra è stata anche contestata dai propri tifosi. Anche la Juventus, impegnata nel posticipo contro il Torino (partita iniziata con un’ora di ritardo per scontri tra tifosi), non si qualificherà. Anche vincendo arriverebbe al massimo quinta, superata negli scontri diretti da Roma e Como.Le due squadre che andranno in Champions insieme a Inter e Napoli sono infatti Roma e Como.

La Roma ha vinto 2-0 in casa del Verona (gol di Malen e El Shaarawy), tornando in Champions dopo otto anni. Il Como ha invece vinto nettamente 4-1 sul campo della Cremonese, conquistando la prima qualificazione europea della sua storia, appena due stagioni dopo la promozione in Serie A.Con la sconfitta, la Cremonese è retrocessa in Serie B. Il Lecce ha battuto il Genoa e si è salvato.In sintesi, una giornata amara per Milan e Juventus, storica per Roma e soprattutto per il Como.