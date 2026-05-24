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Torino piomba nel caos: "Non giocate", ultrà-Juve in codice rosso

domenica 24 maggio 2026
Torino piomba nel caos: "Non giocate", ultrà-Juve in codice rosso

1' di lettura

Pomeriggio di alta tensione a Torino prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Gruppi ultras delle due tifoserie hanno cercato il contatto, in particolare alcuni appartenenti ai gruppi bianconeri Tradizione e Drughi, che hanno tentato di raggiungere i tifosi granata vicino a un chiosco sotto la Curva Maratona, in piazzale San Gabriele di Gorizia e zona via Filadelfia.Gli ultras juventini hanno lanciato contro le forze dell’ordine bottiglie, pietre e torce. I tifosi del Torino hanno risposto con cori e sfottò senza però sfondare il cordone delle forze di polizia. La Polizia ha respinto i gruppi con il lancio di lacrimogeni.Nella fase più critica alcuni ultras sono venuti a contatto, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori.

Ci sono feriti tra le forze dell’ordine e diversi fermati.Un tifoso juventino di 45 anni è rimasto gravemente ferito (trauma cranico) ed è stato trasportato in codice rosso prima al Mauriziano e poi al CTO.All’interno dello stadio, gran parte dei tifosi bianconeri ha abbandonato il settore ospiti per spostarsi nell’antistadio.

I calciatori della Juventus sono andati sotto la curva e i tifosi hanno chiesto a gran voce di non giocare la partita. Il riscaldamento dei giocatori è comunque ripreso.La società bianconera ha fatto sapere che la partita si disputerà regolarmente. Il direttore generale Comolli ha assicurato che, al termine dell’incontro, andrà personalmente in ospedale a trovare il tifoso ferito. Il match è slittato alle 21.45.

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