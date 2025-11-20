Campania, Carfagna: "Da Cirielli impegno per vicepresidente e 50% Giunta donne, Fico fa lo stesso?"

Manca sempre meno alle Regionali in Campania. E, ancora una volta, il candidato del campo largo Roberto Fico viene tirato in ballo dal centrodestra. "Edmondo Cirielli ha preso un impegno chiaro: la Campania del centrodestra avrà un vicepresidente donna e una giunta formata per il 50 per cento da donne, come concreto segnale di cambio di passo rispetto a un centrosinistra che si è dimenticato dei diritti delle donne e non ha nemmeno mai insediato un assessorato per le Pari Opportunità". Lo ha scritto su X Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"Ma non solo: fondi certi per i centri anti-violenza, sportelli territoriali attivi h24, voucher a sostegno dei lavori delle madri e un fondo regionale per l'imprenditoria femminile. Roberto Fico è disponibile a prendere lo stesso impegno? O i suoi assessorati - ha proseguito - sono già prenotati dai signori delle fritture?".

Ancor più pesante il commento di Matteo Salvini: "Se fossi un cittadino della Campania non affiderei le chiavi di casa, del mio negozio, della mia azienda a uno come Fico: significherebbe andare in fallimento. La sinistra -ha poi aggiunto- pensa già di aver vinto: hanno messo lo champagne in frigo, ma faremo di tutto perché resti lì per i prossimi cinque anni. Con Edmondo Cirielli, nascerà una Campania nuova".