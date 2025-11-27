Goffredo Bettini, la sparata: "Ora il governo è contendibile"

Tutto merito del campo largo: "Quando noi siamo uniti, c’è una grande volontà di aprirsi, di allargare e nello stesso tempo presentiamo delle personalità credibili, come è stato nel caso soprattutto della Puglia e della Campania, noi vinciamo e vinciamo anche con uno scarto notevolmente positivo". Merito però anche delle persone scelte. Queste "contano, contano molto. Io penso alla performance straordinaria di Decaro, che ha avuto veramente un successo molto importante, conta perché è gente legata alla terra, al suo territorio, gente concreta, pragmatica, appassionata, pulita che trasmette empatia".

E la destra? Senza grandi sorprese, il fondatore del Partito democratico dice a Giovanni Floris che "se c’è una coalizione contraddittoria, divisa, lo ha dimostrato in tutti i modi è proprio quella della destra. A me pare che invece la ricerca programmatica nel nostro campo sia molto più seria. Lo hanno ribadito tutti, dobbiamo fare un percorso, già facciamo tante iniziative insieme, non lo dobbiamo sottovalutare, a partire dalla finanziaria, abbiamo fatto degli emendamenti unitari, ma c’è ancora un percorso da fare, ma noi lo facciamo seriamente questo percorso e nessuno rinuncia a priori alle proprie specificità. Sarà un processo di osmosi e dall’altra parte mi pare che sia proprio il potere a tenerli insieme".