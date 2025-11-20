Libero logo
giovedì 20 novembre 2025
Roberto Fico contestato a Napoli: nel caos cade un consigliere

Imprevisto per Roberto Fico e Giuseppe Conte. Il candidato del centrosinistra alle Regionali in Campania, accompagnato dal leader del Movimento 5 Stelle, è stato contestato in piazza Carità a Napoli. È successo mentre visitavano il mercato della Pignasecca. Appena prima di iniziare la passeggiata, Conte e Fico sono stati raggiunti da alcuni militanti di Potere al Popolo e della lista "Campania Popolare" che sostiene la candidatura alla presidenza della Regione di Giuliano Granato. Lo stesso Granato ha cercato di avvicinarsi a Fico portando con sé due sgabelli e un microfono e chiedendogli "un confronto pubblico in piazza", dopo la mancata partecipazione di Fico ieri al dibattito tra i candidati organizzato dalla Rai.

Da qui ne è nato un botta e risposta durante il quale Salvatore Flocco, consigliere comunale di Napoli e candidato nella lista del M5S al Consiglio regionale, è caduto a terra. Hanno tentato di riportare la calma alcuni agenti della Digos. "Il Movimento Cinque stelle dice di essere nato per riportare la democrazia nelle istituzioni, ma di quei propositi sembra rimasto ben poco: pur di non confrontarsi sull'accordo che garantirà a Fico la presidenza della Campania e a noi una continuità terribile col deluchismo, Fico sfugge a ogni confronto democratico", ha tuonato Granato. 

Cirielli spiana Fico in tv: il video che imbarazza la sinistra

Prima che in Campania si vada al voto, ecco il confronto finale tra i due candidati alla Regione, Roberto Fico ed Edmond...

Immediata la replica del diretto interessato: "Io non partecipo alle manifestazioni degli altri - questo il commento di FICO -, ognuno fa la sua in campagna elettorale, ognuno va per il suo percorso. Non c'è nessun problema perché non è stata una contestazione da parte di un cittadino, ma da parte di un altro candidato presidente e di un'altra lista. Ha poco senso secondo me, ognuno spiega i propri progetti e i propri programmi". 

