Delrio bacchetta il Pd: "Deve imparare a parlare di sicurezza, migranti e famiglia"

Oggi a Bologna si gioca la partita tra la Virtus e una squadra israeliana, il Maccabi, bersaglio dei Pro-Pal. Il sindaco Lepore voleva fosse spostata dal PalaDozza o rinviata, ha accusato il ministro Piantedosi di aver usato «i muscoli più che la testa». Cosa ne pensa? «Penso sia legittimo che un sindaco esprima le sue preoccupazioni. Ma nel momento in cui il ministro dell’Interno garantisce che è in grado di governare la situazione, credo sia giusto fare la partita e non farsi intimidire. Bologna ha una lunga storia antifascista, non ha mai accettato intimidazioni e sa isolare i facinorosi. Non possiamo farci ricattare da frange estreme. Del resto, è inutile continuare a far finta di nulla».





Far finta di cosa?

«Sta crescendo un clima di odio e intolleranza che le istituzioni devono sapere affrontare. Avendo fatto il sindaco, so quanto è complesso, non mi permetto di suggerire nulla a Lepore. Ha espresso la sua opinione, il ministro dell’Interno ha garantito di mantenere l’ordine. Sul dove, è un accordo tra loro due. Ma se Piantedosi ha detto che si terrà al PalaDozza, è giusto che si tenga lì».

Torniamo al clima di violenza. In questi mesi si è manifestato soprattutto nei cortei Pro-Pal. C’è fatica, a sinistra, a prenderne le distanze. Perché?

«La critica al governo di Israele è legittima, come hanno dimostrato le manifestazioni a Tel Aviv in questi anni. Figuriamoci se non si possono criticare ministri con tratti fascisti e l’operato di Netanyahu. Nessun italiano con un po’ di sale in zucca, però, può pensare che i crimini commessi da Netanyahu siano imputabili ad atleti o a ebrei che vivono in Italia. Invece, purtroppo, assistiamo al crescere di questi atti violenti. C’è stato un aumento del 400% degli atti di antisemitismo. Un italiano ebreo non può indossare simboli religiosi senza rischio. Questo è gravissimo. Quando una persona non può esercitare il diritto di essere se stesso, è la democrazia a essere in pericolo».

Ma perché a sinistra si fatica a condannare questi atti?

«La posizione del Pd è molto chiara. Le persone che vanno in strada a sfasciare le vetrine, a intimidire passanti, vanno condannate. Ho presentato un emendamento per far rimanere libere le università di promuovere incontro e dialogo. Il Pd non ha niente a che fare con chi violentemente tenta di impedire dibattiti in università. Da queste persone la distanza è netta, senza “se” e senza “ma”. E non credo facciano nemmeno il bene del popolo palestinese».

Poi c’è la violenza delle città. Ultimo episodio l’accoltellamento a Milano di un ventenne a opera di ragazzi. C’è un problema sicurezza o è una percezione, come spesso si dice a sinistra?

«I dati dicono che bisogna essere molto attenti al tema della violenza. E anche al linguaggio di odio che circola in Rete, in cui i giovani sono immersi. Quando si tollera il linguaggio di odio, il rischio è che si passi alla violenza. Anche per questo ho presentato un progetto di legge contro i contenuti antisemiti in Rete. Nel momento in cui le famiglie si riducono, ai giovani manca un luogo dove imparare a mediare i conflitti».

Non crede che a sinistra ci sia difficoltà a parlare di sicurezza?

«La segreteria del Pd in questi giorni ha parlato in maniera molto chiara di sicurezza, con chi affronta questo tema tutti i giorni, i sindaci. Sicurezza è una parola di cui la sinistra non deve avere paura. Come della parola immigrazione. Deve avere proposte che non scimmiottano la destra. Ma è chiaro che ai cittadini il tema sta a cuore. Ognuno di noi, per la sua famiglia, vuole un ambiente sicuro. Non si può vivere serenamente se c’è paura ad uscire la sera. Parlarne non può esser tabù. Queste domande vanno prese sul serio e non derubricate alla non comprensione dei fenomeni».