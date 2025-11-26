Fdi spiana Elly Schlein: "Pronta per governare? Segretaria, ricordati questa cosa"

Viviamo davvero in un mondo al contrario. La segretaria del Pd Elly Schlein - così come tutto il centrosinistra - ha esultato per la riconferma di Campania e Puglia al campo largo come se avessero vinto le elezioni politiche. Due regioni, di fatti, difficilmente contendibili per il centrodestra, che invece ha ottenuto la riconferma del Veneto grazie al solito boom della Lega. Ma dalle parti del Nazareno - e non è la prima volta - ritengono di poter convertire il risultato alle urne regionali in ottiche Politiche 2027. Un proposito sbagliato alla radice. In primis perché si tratta di due consultazioni diverse. E poi perché, dando un'occhiata ai sondaggi, la situazione appare piuttosto chiara. Fratelli d'Italia è il primo partito e dietro Meloni il vuoto. Ma a sinistra sembrano miopi.

"È una sconfitta diretta della presidente del Consiglio, che aveva candidato un uomo del governo. E ha sbagliato anche in Veneto: se avesse permesso a Luca Zaia di fare una sua lista, Fratelli d’Italia non sarebbe stato doppiato dalla Lega - ha tuonato Schlein alla Stampa -. Siamo pronti per governare".