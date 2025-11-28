PiazzaPulita, Formigli a Schlein: "Lei si vede premier?". La risposta da gelare il sangue

Elly Schlein gioca in casa: siamo negli studi di PiazzaPulita, chez Corrado Formigli, la puntata quella proposta su La7 nella prima serata di giovedì 27 novembre. Una lunga intervista faccia a faccia, nel buio dello studio, scelta e cifra stilistica del salottino in verità rosso spinto della rete di Urbano Cairo.
Ed ecco che la segretaria Pd si spende in riflessioni dalle sfumature lunari: "Quando sarò al governo voglio che la magistratura sia libera di giudicare anche me se sbaglio, soprattutto se sbaglio con i soldi dei cittadini", si infervora, come se ad oggi fosse impossibile giudicare chi governo.
E Formigli nota: "Lei dice... quando sarò al governo. Ma lei ci si vede presidente del Consiglio?". Schelin risponde: "Beh certamente, sennò cosa sarei qui a fare? Ho dato la mia disponibilità a correre per le primarie di coalizione o a trovare altre modalità". Insomma, Elly si vede premier: sogni proibitissimi.
"Lo farebbe con facilità? A cuore leggero? Io per esempio se mi mettessero a fare il premier mi sparerei...", chiosa il conduttore. "A cuor leggero non si fanno incarichi di grande responsabilità, lo fai con grande responsabilità verso il Paese. Ma noi stiamo già gestendo così il partito. Quando io sono arrivata segretaria il partito era al minimo storico al 14% e in due anni di intenso lavoro nei territori lo abbiamo portato al 24% alle Europee", spiega con gran gesticolio delle mani. Dunque, tutto a posto: Elly è pronta per Palazzo Chigi! Convinta lei...