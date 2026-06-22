Meloni al Cdm: "Lo scontro con Trump? Non impatti nelle relazioni con gli Usa"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l'ultimo Consiglio dei ministri, ha fatto riferimento al recente scontro a distanza con il presidente degli Usa Donald Trump e, come confermano diversi presenti alla riunione, avrebbe sottolineato che non deve impattare sui rapporti del governo italiano con gli Stati Uniti. Alla luce di questo, hanno riferito le stesse fonti di governo, Meloni avrebbe invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata Usa per la festa dell'Indipendenza, anche perché - avrebbero rimarcato - "l'ambasciatore Fertitta è sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti".

Nel frattempo sono arrivate anche le dichiarazioni di Antonio Tajani. Il ministero degli Esteri ha spiegato che parteciperà alle celebrazioni dell'anniversario della nascita degli Stati Uniti. La presidente del Consiglio Giorgia "Meloni ha difeso l'Italia e ha fatto bene. Io, da ministro degli Esteri, farò capire agli americani che l'Italia va rispettata e ogni equivoco superato" e a Villa Taverna il 4 luglio "andrò, a testa alta, a festeggiare i 250 anni dall'Indipendenza di un grande Paese libero e democratico", ha detto il vicepremier in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Il rapporto storico con gli Stati Uniti, nostro alleato strategico, e la consapevolezza che quel rapporto va gestito con maturità", ha poi aggiunto.