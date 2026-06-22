Sinner e Alcaraz, Toni Nadal stronca il loro dominio: "Prima c'era più qualità"

Nonostante i vari infortuni e i malori estivi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz restano i tennisti più forti del pianeta. Negli ultimi anni, tralasciando la vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros, i due atleti si sono divisi grandi Slam e tornei. E hanno dato vita a una delle rivalità più agguerrite della storia del tennis. Ma c'è ancora qualcuno che rimpiange i tempi passati. Un esempio? Toni Nadal, che ha espresso più di qualche perplessità sul tennis contemporaneo, lanciando anche una stoccata all’azzurro e allo spagnolo.
"È chiaro che Alcaraz è un tennista molto completo e brillante, e che Sinner ha un controllo totale della palla - ha spiegato lo zio di Rafa Nadal in un'intervista rilasciata a Espn -. Ma prima era un piacere vedere giocare altri uomini come Murray, Berdych, Ferrer, Del Potro. Non perdevano mai contro qualcuno inferiore a loro, li vedevi sempre nei quarti di finale. Ora puoi vedere un top 10 perdere contro il numero 90 del mondo, e a me - ha concluso Toni Nadal - questo non piace".
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Intanto Jannik Sinner si sta preparando al suo esordio a Wimbledon. "Mi sento bene - ha spiegato in un'intervista rilasciata a Vogue -. Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottime condizioni. Ho giocato tanto negli ultimi mesi, quindi un buon blocco di allenamento era davvero necessario per permettere al mio corpo di tornare più forte, e ho recuperato bene. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente, e sono molto felice di essere qui a Londra. Spero di riuscire a competere nel miglior modo possibile".