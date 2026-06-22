Sinner e Alcaraz, Toni Nadal stronca il loro dominio: "Prima c'era più qualità"

Nonostante i vari infortuni e i malori estivi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz restano i tennisti più forti del pianeta. Negli ultimi anni, tralasciando la vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros, i due atleti si sono divisi grandi Slam e tornei. E hanno dato vita a una delle rivalità più agguerrite della storia del tennis. Ma c'è ancora qualcuno che rimpiange i tempi passati. Un esempio? Toni Nadal, che ha espresso più di qualche perplessità sul tennis contemporaneo, lanciando anche una stoccata all’azzurro e allo spagnolo.

"È chiaro che Alcaraz è un tennista molto completo e brillante, e che Sinner ha un controllo totale della palla - ha spiegato lo zio di Rafa Nadal in un'intervista rilasciata a Espn -. Ma prima era un piacere vedere giocare altri uomini come Murray, Berdych, Ferrer, Del Potro. Non perdevano mai contro qualcuno inferiore a loro, li vedevi sempre nei quarti di finale. Ora puoi vedere un top 10 perdere contro il numero 90 del mondo, e a me - ha concluso Toni Nadal - questo non piace".