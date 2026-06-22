Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Sinner e Alcaraz, Toni Nadal stronca il loro dominio: "Prima c'era più qualità"

di
Libero logo
lunedì 22 giugno 2026
Sinner e Alcaraz, Toni Nadal stronca il loro dominio: "Prima c'era più qualità"

2' di lettura

Nonostante i vari infortuni e i malori estivi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz restano i tennisti più forti del pianeta. Negli ultimi anni, tralasciando la vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros, i due atleti si sono divisi grandi Slam e tornei. E hanno dato vita a una delle rivalità più agguerrite della storia del tennis. Ma c'è ancora qualcuno che rimpiange i tempi passati. Un esempio? Toni Nadal, che ha espresso più di qualche perplessità sul tennis contemporaneo, lanciando anche una stoccata all’azzurro e allo spagnolo.

"È chiaro che Alcaraz è un tennista molto completo e brillante, e che Sinner ha un controllo totale della palla - ha spiegato lo zio di Rafa Nadal in un'intervista rilasciata a Espn -. Ma prima era un piacere vedere giocare altri uomini come Murray, Berdych, Ferrer, Del Potro. Non perdevano mai contro qualcuno inferiore a loro, li vedevi sempre nei quarti di finale. Ora puoi vedere un top 10 perdere contro il numero 90 del mondo, e a me - ha concluso Toni Nadal - questo non piace".

Jannik Sinner, ecco i guadagni per ogni minuto giocato: una cifra da capogiro

Jannik Sinner numero uno, anche negli incassi. Il campione, ad ogni successo ottenuto come numero uno al mondo, ha accum...

Intanto Jannik Sinner si sta preparando al suo esordio a Wimbledon. "Mi sento bene - ha spiegato in un'intervista rilasciata a Vogue -. Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottime condizioni. Ho giocato tanto negli ultimi mesi, quindi un buon blocco di allenamento era davvero necessario per permettere al mio corpo di tornare più forte, e ho recuperato bene. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente, e sono molto felice di essere qui a Londra. Spero di riuscire a competere nel miglior modo possibile".

Jannik Sinner, l'inquietante dubbio di Andy Roddick: "A Wimbeldon..."

Wimbledon incombe, terreno per il riscatto di Jannik Sinner dopo i guai del Roland Garros. Il ragazzo di San Candido si ...
tag
toni nadal
jannik sinner
carlos alcaraz

Calcolatrice alla mano Jannik Sinner, ecco i guadagni per ogni minuto giocato: una cifra da capogiro

Palla di vetro Jannik Sinner, l'inquietante dubbio di Andy Roddick: "A Wimbeldon..."

In vista del torneo Jannik Sinner e il test di "Robin Hood": cosa sta succedendo a Londra

ti potrebbero interessare

Figc, Malagò eletto presidente. Nazionale, verso il ritorno di Mancini come ct

Figc, Malagò eletto presidente. Nazionale, verso il ritorno di Mancini come ct

Eloy Room, impresa mondiale: una leggenda in 15 parate

Eloy Room, impresa mondiale: una leggenda in 15 parate

Claudio Savelli
Mondiali 2026, Giappone spietato: la mina vagante fa paura alle big

Mondiali 2026, Giappone spietato: la mina vagante fa paura alle big

Carlo Galati
Nicolò Zaniolo, scatta l'asta tra Juve e Lazio: ecco quanto vale

Nicolò Zaniolo, scatta l'asta tra Juve e Lazio: ecco quanto vale

Federico Strumolo