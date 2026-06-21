Elly Schlein, ecco il suo governo: in quale ministero vuole Angelo Bonelli

Giugno, anno del Signore 2026. Dalla Schleinosfera, agglomerato di polvere interstellare non ancora ben noto alla scienza, giungono bagliori arcobaleno con riflessi Lgbtqia+. Pim-pum-pam! È un tripudio di fuochi pirotecnici, un botto dietro l’altro ma la pistola del vannacciano Pozzolo non c’entra. Nella Schleinosfera peraltro non esistono locali della Pro loco. La sinistra festeggia perché sente la vittoria in tasca e ha terminato di compilare la lista dei ministri del governo Elly. Gli esclusi, per ripicca, hanno inviato un WhatsApp ai cronisti parlamentari sulla Terra. Il Corriere e Il Foglio riportano tutto sulla carta e online. Le versioni concordano. I diretti interessati non confermano, si capisce. Alcune terze e quarte file però sì, pure al telefono con Libero. I ruoli principali sono stati distribuiti, al netto di alcune possibili modifiche. In ogni caso lo scenario è mostruoso. Come il programma.

Trump contro Meloni? Bonelli: "Vergogna e dimissioni". Fratoianni: "La conseguenza della subalternità" Certa sinistra si conferma anti-italiana anche nei momenti in cui sembra impossibile esserlo. Pochi minuti dopo le dichi...

STATISTA

La premier Schlein, lo ha già dichiarato, ha tra le priorità il riconoscimento dello Stato di Palestina ma non è chiaro se il primo Consiglio dei ministri lo convocherà a bordo della Flotilla. È pronta la patrimoniale «contro i ricchi», e la sinistra l’anno scorso quand’è stata approvata la Finanziaria considerava tali chi guadagnava 40mila euro all’anno. Elly ha pure annunciato che a scuola introdurrà l’ora obbligatoria di educazione sessuale e all’affettività. Ai bambini verrà insegnato che possono essere bambine e viceversa. Sulle porte dei bagni, però questo la segretaria non l’ha ancora annunciato, potrebbero venire affisse oltre alla sagome del maschio e della femmina quelle di Batman, della sirenetta e dell’alieno, come accaduto alla cittadella dello studente di Grosseto, Comune di centrosinistra. Pausa teatrale. Il designato al ministero dell’Istruzione, quindi ad avvallare le insegne, è Giuseppe “Peppe” De Cristofaro (Avs), senatore presidente del gruppo (fritto) Misto. Durante il secondo governo Conte è stato il sottosegretario della contiana Lucia Azzolina, quella dei banchi a rotelle. Del salario minimo, sempre secondo Il Foglio, se ne dovrà occupare Nicola Fratoianni (Lavoro), e il capo di Sinistra Italiana avrà il suo bel da fare visto che Schlein e Landini, ovviamente senza accorgersene, l’hanno affossato firmando l’accordo sulla giusta retribuzione basata sui contratti, la stessa che ha stabilito il governo contro cui strepitano.

Avs contro Franceschini: primarie, la sinistra si frantuma La paura che attraversa il centrosinistra ha un nome: Quirinale. È l’ipotesi di un presidente della Repubbl...