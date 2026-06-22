Stefano Bonaccini non conosce la costituzione, come lo spiana Claudio Borghi

Verrebbe da dire: "Che figura di m...". Ma forse sarebbe pure riduttivo. Stefano Bonaccini è stato ospite a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. L'europarlamentare del Pd si è subito scontrato con Claudio Borghi della Lega. L'argomento? L'Unione europea e l'uscita dell'Italia dall'organizzazione. A un certo punto, l'ex presidente dell'Emilia Romagna ha posto una domanda al leghista che ha lasciato tutti a bocca aperta. E no, non si tratta di un quesito pungente. bensì di una gaffe colossale. Enorme, se si considera che Bonaccini è all'europarlamento. Oltre a essere stato un uomo delle istituzioni italiane. Ma tant'è.

"Perchè allora non chiedete di uscire dall'Unione europea e raccogliete le firme per un referendum come la Brexit?", ha domandato Bonaccini con aria di sfida. "Ma perché non si possono fare i referendum per i trattati internazionali. Bonaccini - la replica di Borghi -, tu non sai nulla. Non si possono fare referendum sui trattati internazionali. Lo dice la Costituzione. Capisco che al liceo si spiega troppo poco la Costituzione... ma bisognerebbe forse iniziarla a fare un pochettino meglio". L'eurodeputata del Pd non ha saputo controribattere, preferendo restare in silenzio. Che figuraccia.