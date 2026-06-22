Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Stefano Bonaccini non conosce la costituzione, come lo spiana Claudio Borghi

di
Libero logo
lunedì 22 giugno 2026
Stefano Bonaccini non conosce la costituzione, come lo spiana Claudio Borghi

1' di lettura

Verrebbe da dire: "Che figura di m...". Ma forse sarebbe pure riduttivo. Stefano Bonaccini è stato ospite a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. L'europarlamentare del Pd si è subito scontrato con Claudio Borghi della Lega. L'argomento? L'Unione europea e l'uscita dell'Italia dall'organizzazione. A un certo punto, l'ex presidente dell'Emilia Romagna ha posto una domanda al leghista che ha lasciato tutti a bocca aperta. E no, non si tratta di un quesito pungente. bensì di una gaffe colossale. Enorme, se si considera che Bonaccini è all'europarlamento. Oltre a essere stato un uomo delle istituzioni italiane. Ma tant'è.

"Perchè allora non chiedete di uscire dall'Unione europea e raccogliete le firme per un referendum come la Brexit?", ha domandato Bonaccini con aria di sfida. "Ma perché non si possono fare i referendum per i trattati internazionali. Bonaccini - la replica di Borghi -, tu non sai nulla. Non si possono fare referendum sui trattati internazionali. Lo dice la Costituzione. Capisco che al liceo si spiega troppo poco la Costituzione... ma bisognerebbe forse iniziarla a fare un pochettino meglio". L'eurodeputata del Pd non ha saputo controribattere, preferendo restare in silenzio. Che figuraccia.

tag
stefano bonaccini
claudio borghi
ue

Immigrazione e Ue Immigrazione, Macron contro gli hub in Paesi terzi: "Non è la nostra Europa"

L'Italia fa scuola Immigrazione, espulsioni in 30 giorni e freno ai ricorsi: la svolta

Migranti e Albania, Senaldi inchioda i giudici: "Non sarebbe il caso...?"

ti potrebbero interessare

Balivo e De Grenet: amore, figli e altri disastri

Balivo e De Grenet: amore, figli e altri disastri

Claudio Brigliadori
Rai, clamorosa gaffe di Baracchini: doppio dito medio, ma è in diretta

Rai, clamorosa gaffe di Baracchini: doppio dito medio, ma è in diretta

Jannik Sinner, caos a La volta buona: "Non è del tutto italiano". Caterina Balivo sbotta

Jannik Sinner, caos a La volta buona: "Non è del tutto italiano". Caterina Balivo sbotta

Trump? Se lo dice Mirella Serri c'è da fidarsi (o no?)

Trump? Se lo dice Mirella Serri c'è da fidarsi (o no?)

Claudio Brigliadori