Milan, il "cocco di Amorim" al posto di Leao: il nome che agita il calciomercato

Il Milan continua a muoversi seguendo le indicazioni di Ruben Amorim, che nel nuovo assetto dirigenziale avrà un peso determinante nelle scelte di mercato. Dopo aver indicato Gonçalo Ramos come uno degli obiettivi principali per l'attacco, il tecnico portoghese avrebbe chiesto ai rossoneri di valutare anche un altro profilo proveniente dal suo Paese. Secondo quanto riportato da Record, nel mirino sarebbe finito Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona. L'eventuale operazione avrebbe anche una valenza strategica in vista di possibili uscite eccellenti. Gonçalves, infatti, viene considerato un giocatore in grado di occupare le zone offensive oggi presidiate da Rafa Leao, il cui futuro sembra sempre più lontano da Milano e con la Premier League che resta la destinazione più probabile. Parallelamente il club valuta anche la cessione di Santiago Gimenez, seguito con interesse dall'Orlando City.

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Conosciuto da tutti come "Pote", Pedro Gonçalves è un calciatore offensivo estremamente versatile. Pur essendo nato come centrocampista avanzato, può agire da trequartista, ala o seconda punta, offrendo diverse soluzioni tattiche. Alto 1,73 metri, basa gran parte del suo gioco su rapidità, tecnica nello stretto e capacità di saltare l’uomo.

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