Pierluigi Bersani lancia il concorso per cambiar nome al campo largo

Ne serve uno «un po’ meno campestre». Pier Luigi Bersani ha lanciato ieri su Repubblica il concorso per cambiare - un’altra volta - nome alla sinistra italiana. Una nuova insegna della ditta, un po’ meno sfigata dell’attuale Campo largo. Un “X Factor” democratico che non scontenti né i pentastellati che guardano a Mosca né i riformisti che sostengono ancora con convinzione Kiev. L’attuale denominazione, d’altronde, ha cominciato a diventare un abituale intercalare della politica italiana dopo la rovinosa sconfitta del “Campo progressista” di Enrico Letta, con il Pd ai minimi termini e un’alleanza limitata ad Avs, +Europa e al velleitario Impegno Civico di Gigino Di Maio (chi se lo ricorda?). È lì che ha iniziato a prendere corpo il mantra: allargare, allargare, allargare. Qualche mese prima era stato lo stesso Letta, dopo i ballottaggi nei Comuni nel giugno 2022, a usare l’espressione “campo largo” per l’alleanza ampia che aveva avuto un buon risultato alle amministrative. Senonché per due anni il processo di costruzione di questo rassemblement anti-Meloni è stato più accidentato dei negoziati per mettere fine alla guerra russo-ucraina. Conte marca il territorio, Schlein cede regioni e candidati a M5S in cambio dell’adesione al progetto «testardamente unitario» di formare un cartello giallo-rosso in grado di insidiare il Centrodestra alle urne nel 2027. Oltre alle primarie per il candidato premier ci saranno anche le primarie per il nome dell’alleanza?

I PRECEDENTI

Una cosa è certa: guai a ripresentarsi sotto lo stemma Italia bene comune della coalizione rossa del 2013. Bersani, strafavorito, arrivò primo per un soffio senza riuscire a formare il governo e venne umiliato dalla celebre diretta streaming dell’incontro con i grillini (allora fieri rivali del Nazareno). Via, niente Italia bene comune. Addio anche all’Ulivo, la pianta della vittoria di Prodi nel 1996: peccato che l’albero del Professore perse una foglia dopo l’altra fino ad appassire nel giro di un paio d’anni. E l’Unione? Portò alla vittoria gli anti-Cav nel 2006, ma il finale fu lo stesso dell’Ulivo. Esaminiamo i punti fermi.

Intanto si tratta di una coalizione di sinistra, quindi la parola “sinistra” potrebbe candidarsi per il nuovo logo. C’è un però. Giuseppe Conte ha sempre ribadito che il Movimento Cinquestelle «non è un partito di sinistra». Meglio non farlo indispettire, cestinato. Casa progressista? In fondo la Casa della libertà, a destra, era un brand che funzionava (e che ispirò anche un memorabile sketch comico con Corrado Guzzanti). Peccato che la parola “Casa” sia stata appena utilizzata da Matteo Renzi per il suo nuovo simbolo riformista. Se c’è già una casa riformista, non può esserci una più grande “Casa democratica”.