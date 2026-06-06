De Sica ritorna al cinepanettone. Con Lillo

Chiamatelo come volete: commedia d’avventura, action-comedy, film per famiglie. Ma la sostanza non cambia. Zitto zitto, senza proclami e senza le polemiche (e nemmeno i battage) che accompagnavano i vecchi kolossal natalizi, il cinepanettone, però, sia pure in vesti, modi e toni diversi (adeguati ai tempi) è tornato. All’appuntamento ha trovato una nuova coppia di riferimento, formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo che, di tentativo in tentativo, sicuramente senza programmare prima ma vedendo di volta involta l’effetto che fa, si sono messi a...impastare, raggiungendo già il ragguardevole traguardo di tre film assieme. Il terzo lo stanno girando ora. Si tratta di Spie per caso – Missione Tokyo, diretto da Eros Puglielli, le cui riprese sono ufficialmente partite tra Roma e la capitale giapponese. L’uscita è prevista proprio per le prossime festività natalizie e il progetto ha tutti gli ingredienti della tradizione: equivoci, gag surreali, inseguimenti, personaggi improbabili e, loro, il nuovo duo comico che funziona sempre meglio.

AGENTI SEGRETI Insomma, non sarà un cinepanettone in senso stretto, ma ne raccoglie pienamente l’eredità e lo spirito. Ma soprattutto certifica una realtà ormai evidente: Lillo è diventato il partner artistico più naturale per De Sica in questa nuova fase della sua carriera. Nessuno potrà mai sostituire Massimo Boldi nell’immaginario collettivo, ma è innegabile che oggi il ruolo della spalla comica accanto al mattatore romano sia occupato proprio dal comico di LOL. La trama del nuovo film promette scintille. Massimo e Aldo, due ex agenti segreti, vengono spediti in Giappone da MM, responsabile dei servizi segreti con il volto di Mara Maionchi. Obiettivo: recuperare un software rivoluzionario capace di rendere indistinguibili la realtà e i contenuti creati dall’intelligenza artificiale. Con l’aiuto di Sergio, agente sotto copertura interpretato da Paolo Calabresi, i due si ritrovano coinvolti in una missione più grande di loro tra Yakuza, rapimenti, travestimenti improbabili e disastri a catena. Lo slogan ufficiale è già un programma: “Il futuro dell’umanità è nelle loro mani. Ma sono quelle sbagliate”.

Il primo tassello del nuovo sodalizio è stato Cortina Express, la commedia natalizia che nel 2024 ha riportato sul grande schermo atmosfere, ambientazioni glamour e comicità popolare tipiche della tradizione dei cinepanettoni. Neve, vacanze, equivoci e personaggi sopra le righe: un aggiornamento in chiave contemporanea di un genere che sembrava scomparso. La conferma è arrivata poi con Agata Christian – Delitto sulle nevi, uscito nelle sale nel febbraio 2026. Un curioso caso di cinepanettone fuori stagione: ambientazione alpina, comicità corale e la strana coppia formata dal criminologo Christian Agata e dal brigadiere Cuozzo, interpretato da Lillo, alle prese con un delitto in una villa isolata dalla neve. Un mix di giallo alla Agatha Christie e commedia popolare che ha consolidato la chimica tra i due protagonisti. «Sono due nature comiche completamente diverse, ma entrambe eccezionali», ha detto più volte Eros Puglielli, il regista “padre” del nuovo duo. «La comicità di Lillo è molto ingenua, pulita, ma anche surreale e di situazione, lui tende a puntare tutto sull’improvvisazione o su situazioni che poi prendono piede durante le riprese con molta inventiva sul set. Christian è legato più alla battuta. Con lui si fa un gran lavoro di preparazione, studio dettagliato e profondo sul materiale. Insieme però sono complementari, nei meccanismi comici Lillo ha sempre bisogno di essere vittima di qualcuno e Christian è un carnefice perfetto». Ora non resta, dunque, che aspettare il terzo atto di questo inaspettato quanto finora riuscito sodalizio comico.