Dramma-Ferrari: "Vasseur ricoverato in ospedale, assente a Montecarlo"

Sorpresa nel paddock di Montecarlo alla vigilia delle qualifiche più attese dell’anno. La Ferrari ha diffuso un comunicato che ha lasciato tutti di stucco: Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi, sabato.“Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi - si legge nella nota ufficiale - A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista”.Il team principal della Rossa è quindi costretto a saltare uno dei weekend più importanti della stagione, quello di Monaco, dove la Ferrari è arrivata da netta favorita dopo aver dominato entrambe le sessioni di prove libere di venerdì.

Al muretto box lo sostituirà il suo vice, l’ex pilota belga Jerome D’Ambrosio, che già da giovedì si trova nel paddock monegasco. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute di Vasseur. Si ricorda però che nel 2024 aveva già avuto problemi alla schiena, che avevano richiesto un intervento chirurgico.La Ferrari dovrà ora gestire una giornata delicatissima, con Leclerc e la SF-25 in pole position per lottare per la prima fila, senza la guida del suo team principal. Nel paddock si susseguono gli auguri di pronta guarigione al francese, che tutti si augurano di rivedere presto al suo posto.