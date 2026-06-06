La "rimonta" sul Pd: Supermedia, ecco che cosa sta cambiando (e Meloni gode)

Come sta la pancia del Paese? La partita politica italiana resta inchiodata, senza scossoni e con margini sempre più sottili tra le due grandi coalizioni. L’ultima indagine svolta da Supermedia YouTrend/Agi fotografa in ogni caso qualche cambiamento nelle intenzioni di voto. In testa, in ogni caso, si conferma Fratelli d’Italia, stabile attorno al 28,2%, seguita dal Partito Democratico al 21,8%. Il partito di Elly Schlein non riesce a ridurre in modo significativo il divario dalla prima forza politica.

Il Movimento 5 Stelle si sposta di poco, dal 12,8% al 13% dell’ultima rilevazione, ma rimonta sul Pd. Forza Italia si attesta all’8,2%. Nel campo delle opposizioni più strutturate, Alleanza, Verdi e Sinistra (AVS) si posiziona al 6,6%, mentre le forze centriste restano frammentate: Azione al 3%, Italia Viva al 2,4% (leggerissimo calo, -0,1%), +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,1%.

Fuori dai grandi blocchi cresce invece Futuro Nazionale, che tocca il 4,3%, confermando una dinamica di possibile consolidamento attorno alle nuove sigle emergenti. Sul piano delle coalizioni, il dato politico più rilevante è l’accelerazione dell’opposizione nei confronti dei governanti: il campo largo si attesta al 45,6%, mentre il centrodestra segue a distanza ravvicinata con il 44,6%. Questo fa sì che, ad oggi, il centrodestra abbia, sulla carta, un 'ritardo' di un punto esatto nei confronti del Campo Largo, nel quale intanto si verifica una sorta di riequilibrio a sfavore del Pd e a vantaggio di M5S. Numeri che confermano quanto il vantaggio delle opposizioni, quando c’è, resti minimo e altamente volatile.