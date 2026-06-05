DiMartedì, Pier Luigi Bersani oltre ogni limite: "Vogliono un Paese solo di bianchi"

Pier Luigi Bersani oltre ogni limite. L'ex leader del Partito democratico è stato ospite da Giovanni Floris a DiMartedì, il programma di approfondimento politico in onda su La7. Per attaccare ancora una volta il centrodestra, e in particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si è lanciato in un'accusa surreale. Secondo il dem, la premier e il vicepremier vorrebbero che l'Italia fosse un Paese popolato solo da bianchi. Il solito delirio in salsa progressista.

"Anche questa è la penetrazione di quell'ideologia MAGA. Arriva tutto da là - ha spiegato Bresani -. Ormai non si parla nemmeno più di immigrati regolari o irregolari: non li vogliono. Salvini e compagnia cantante e la Meloni sostanzialmente ipotizzano un Paese solo di banchi, che immagino che sia per sviluppare il turismo perché verrà da tutto il mondo a vedere che c'è un Paese di un colore solo. Cioè questi invece di preoccuparsi di fatti di cui dovrebbero preoccuparsi come i problemi di integrazione o regolarità dei flussi, noi pensiamo di poter campare senza un'immigrazione regolare e pensiamo di dire che la facciamo regolare coi decreti flussi. Ma lo sappiamo come finiscono quei decreti flussi? Quanta di quella gente finisce per strada? Ci deve essere un'organizzazione - ha concluso -, una roba seria".