Sondaggio, boom FdI: chi crolla a sinistra

Cresce tutto il centrodestra, così come Pd e Avs, mentre cala il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte: questo quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre. Dunque, i partiti al governo, FdI, Forza Italia e Lega sono in salita. E guadagnano tutti lo 0,1%: quello della premier Giorgia Meloni è il primo partito ed è al 31%; gli azzurri di Antonio Tajani sono all'11,1; mentre il Carroccio di Matteo Salvini è all'8,4.

Segno positivo anche per il Pd di Elly Schlein che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1 rispetto alla settimana scorsa e recuperando un +0,4% sul mese. In calo invece i grillini, che in sette giorni hanno perso lo 0,2 e lo 0,1 nel mese, portandosi ora all'11,5%. A seguire ecco Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: sono al 6,2% (+0,1% nella settimana e nel mese). Chiudono la classifica Azione di Carlo Calenda al 3,3% (-0,1; -0,2 nel mese); Italia Viva di Matteo Renzi al 2% (-0,1 su settimana e mese) e +Europa all'1,6% (-0,1; +0,2).