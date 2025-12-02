Rocco Casalino, sconcertante richiesta a Repubblica: "Mi aiuti! Scriva l'email"

Un colpo di bastone per Elly Schlein, una carezza per Giuseppe Conte nonostante l'addio, doloroso, al Movimento 5 Stelle. Intervistato da Repubblica, Rocco Casalino spiega di aver lasciato il Movimento "perché ora che è strutturato, con un capo, una linea politica forte, dei capigruppo fissi, il ruolo della comunicazione è ridimensionato". E lui, quel ruolo da "portavoce" ai tempi di Conte a Palazzo Chigi lo ha interpretato con estensione massima, tanto da venire etichettato dai più maliziosi come una sorta di "premier ombra" ai tempi del governo giallorosso. Casalino ammette di aver "sofferto" per aver lasciato il M5s, "ma ho capito che è giusto così. E non ho reagito come altri che se ne sono andati via arrabbiati, perché Conte è arrivato dopo di noi ed è diventato il capo: è stato messo alla prova, ha retto, se lo merita". Ora per l'ex concorrente del primo storico Grande Fratello, diventando negli anni un protagonista della vita politica italiana, si apre un nuovo capitolo: Casalino lancerà un giornale edito dal produttore Andrea Iervolino, sotto inchiesta per truffa aggravata.

Claudio Velardi inchioda Elly Schlein: "Atreju? Altro errore. È senza piano politico" «Non ha precedenti nella storia della politica che una festa di partito, quale è Atreju, si concluda con un...

"Ho letto tutte le carte e sono certo che quella vicenda si sgonfierà. È frutto di una lite tra soci. Andrea è un outsider, vive fuori dai salotti, è di quelli che piacciono a me". Non sarà un giornale grillino, assicura, anzi sarebbe capace anche di fare un editoriale contro il Movimento: "Certo. Ad esempio chiederei di mettere di più al centro la questione dell'immigrazione e della sicurezza, non possiamo lasciare alla destra la realtà e rifugiarci nella retorica dell'accoglienza. Dobbiamo proporre soluzioni razionali". La sfida è grande, l'impegno totalizzante. Casalino non esita a chiedere un favore alla sua intervistatrice Annalisa Cuzzocrea: "Mi aiuti. Può scrivere la mail? E' nuovogiornale2026@gmail.com. Ho bisogno di giornalisti bravi, aspetto i curriculum".

Bruno Vespa stronca Schlein: "Come finirebbe il confronto con Giuseppe Conte" Si torna a parlare del caso-Atreju, l'invito rivolto ad Elly Schlein da parte di FdI. Ma la segretaria Pd ha rifiuta...