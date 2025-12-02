Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

Ora è ufficiale: Elly Schlein ad Atreju non ci sarà. Forfait alla kermesse di Fratelli d'Italia, in calendario dal 6 al 14 dicembre ai Giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma. Era già chiaro da giorni che la segretaria Pd avrebbe rifiutato il confronto, ma ora, come detto, arriva anche l'ufficialità.

A comunicarlo è Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di FdI, il quale, tranchant, sottolinea: "Ringrazio i leader di opposizione che saranno tutti presenti all'edizione 2025 di Atreju. Ci saranno i rappresentanti di tutti i partiti e tutti i leader di opposizione, tranne Elly Schlein", rimarca tagliente.

Si chiude così la vicenda. Ed Elly ci ha rimediato una rovinosa, clamorosa, figuraccia. Tutto è iniziato con l'invito rivolto da FdI alla leader dem, invito alla quale la diretta interessata ha risposto ponendo una condizione: il confronto diretto con Giorgia Meloni. Quest'ultima, a sua volta ha rilanciato proponendo un confronto due contro uno, Schlein ed Giuseppe Conte contro di lei, proposta motivata dal fatto che ancora non è chiaro chi tra i due sia il leader dell'opposizione e futuro candidato premier.