Sondaggio Ixé, condanna per Giuseppe Conte: di quanto crolla il M5s

di
giovedì 4 dicembre 2025
1' di lettura

Profondo rosso per Giuseppe Conte. Stando a quanto rilevato dall'ultimo sondaggio effettuato da Ixé, il Movimento Cinque Stelle è il partito che perde più voti di tutti. Bene Fratelli d'Italia, che torna sopra quota 30%. In leggero calo, invece, il Partito democratico. Forza Italia resta davanti alla Lega, che perde qualche decimo. In risalita Alleanza Verdi e Sinistra, che passa al 7,1%.

Il partito guidato da Giorgia Meloni è al 30,3%. Un risultato che ormai mantiene da diversi mesi. Restando dalle parti del centrodestra, Forza Italia arretra di due decimi e si piazza così al 9,2%. Scende anche la Lega di Matteo Salvini, che cala al 7,8%. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, il Pd è al 21,8%. E rispetto a settembre cala di due decimi. Poi c'è il partito di Giuseppe Conte, quello che registra la prestazione peggiore. Il M5s cala addirittura dell'1,1% e si attesta così al 13%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, registra un balzo in avanti portandosi così al 7,1%.

Infine i partiti più piccoli: Azione di Carlo Calenda è al 3% (-0,1% rispetto a settembre), +Europa scende all'1,9% (-0,5%) mentre Italia Viva di Matteo Renzi si piazza al 2,6% (-0,4%). Chiude, al solito, Noi Moderati con lo 0,9% (-0,1%).

Redazione
