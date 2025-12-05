Otto e mezzo, Bocchino smonta subito Gramellini: "Popolo bue eh!?"

A Otto e Mezzo ma in scena un piccolo scontro tra Italo Bocchino e Massimo Gramellini. Al centro del dibattito c'è il "no" ad Atreju di Elly Schlein che, come è noto, ha rifiutato il confronto "a tre" con Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. E così Lilli Gruber prova a chiedere a Gramellini quale possa essere il senso di questa manifestazione. La risposta di Gramellini è chiara: "La destra è stata sdoganata e il fatto che questa festa sia inclusiva con esponenti di sinistra, al netto di Schlein, presenti ad Atreju fotografa la realtà del Paese".

Poi però, sempre Gramellini, fa una riflessione che va fuori dai binari di Atreju: "Questi esponenti del governo spesso da un palco parlano di un problema, denunciano qualcosa dimenticando che sono loro stessi ministri e parte in causa dell'esecutivo". Italo Bocchino lo interrompe subito: "Quindi per Gramellini siamo davanti al popolo bue? Non, ho capito bene forse". Gramellini prova a sterzare: "Non ho detto questo, sia chiaro. Era solo una riflessione sulle tecniche di comunicazione messe sul campo dagli esponenti del governo. Se a loro va bene...". Bocchino però lo mette ko: "Ho capito, popolo bue". Colpito e affondato.