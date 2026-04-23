Otto e Mezzo, Italo Bocchino stronca Lilli Gruber: "Espulsione, punto e stop"

"Perché si impunta così tanto? Per non dover ammettere di aver sbagliato a scrivere il decreto?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Italo Bocchino, collegato con Otto e mezzo su La7, a proposito di Giorgia Meloni e del dl Sicurezza in materia di immigrazione e rimpatri. "In Italia c'è una norma che prevede che l’immigrato irregolare debba essere rimpatriato e c'è la possibilità per l'immigrato di chiedere di essere rimpatriato e questo rimpatrio viene fatto utilizzando anche le organizzazioni umanitarie. Ovviamente per favorire questo, che è una norma penale, ecco un incentivo agli avvocati, perché altrimenti non avrebbero assistenza. Uno che vuole rientrare nel proprio Paese ha bisogno di assistenza", ha replicato il direttore editoriale del Secolo d'Italia.

"Ma perché l'incentivo all’avvocato e non al migrante per esempio? Come fanno alcuni Paesi", l'ha incalzato la conduttrice. E il giornalista ha spiegato: "Perché il migrante ha bisogno di assistenza legale oltre che di assistenza umanitaria. C'è una norma che prevede che i migranti irregolari debbano essere espulsi. Ce ne sono alcuni che vogliono volontariamente andare via perché si rendono conto di aver violato la legge e quindi lo Stato incentiva questo passaggio. Sono stati 675 i rimpatri su richiesta nello scorso anno e secondo me se si riescono ad aumentare incentivando gli avvocati per assisterli giuridicamente in questo passaggio volontario, è un fatto positivo".