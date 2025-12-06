Meloni, il retroscena di Celata: "Cosa mi ha detto dopo l'intervista di Mentana"

Dopo Elly Schlein, Enrico Mentana ha ospitato nel suo telegiornale Giorgia Meloni . Il direttore del TgLa7 ha intervistato il presidente del Consiglio. E, nella lunga chiacchierata col premier, si sono toccati diversi argomenti: dall'Ue agli Usa, per poi passare alla manovra fino alle polemiche su Atreju. "Ho dichiarato varie volte la mia disponibilità a confrontarmi con il leader dell'opposizione, quando mi diranno chi è... incontri amichevoli se ne fanno tanti, ma se si parla di confronto con il leader dell'opposizione, io non mi infilo nelle dinamiche delle opposizioni", ha detto la leader di Fratelli d'Italia.

"Allora io parto dal dopo intervista della presidente del Consiglio stasera al telegiornale di Enrico Mentana - ha spiegato Celata -. Uscendo, ho incrociato Giorgia Meloni. E ho capito una cosa. Lei, nel corso dell'intervista, aveva detto che andando via avrebbe sentito la trasmissione di Lilli Gruber alla radio. E io le ho detto, venendo qui, le ho detto: 'presidente non si perda Propaganda Live. E lei mi ha detto che non si perde una puntata".