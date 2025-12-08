Zelensky a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: il cambio d'agenda

Giorgia Meloni riceve Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. L'incontro tra il presidente del Consiglio e il leader ucraino si terrà domani, martedì 9 dicembre, alle 15. Lo riferisce il sito del governo in un aggiornamento dell'agenda della premier. Zelensky non vedrà solo Meloni ma anche gli altri partner europei. Dopodiché, ha sottolineato in un'intervista a Bloomberg, "avremo la nostra visione comune" per i colloqui sull'accordo di pace con la Russia, e "sono pronto a volare negli Stati Uniti se il presidente Trump sarà pronto per questo incontro".

Oggi intanto il presidente ucraino è arrivato a Londra, dove incontrerà il premier Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron per discutere la proposta statunitense per la fine della guerra. Tra gli elementi del piano di Trump rientrano anche la prospettiva di Kiev di aderire all'Unione europea e l'utilizzo di asset russi. "Stiamo parlando con gli Stati Uniti, è un lavoro costruttivo - ha detto Zelensky -. Ma ci sono questioni che riguardano l'Europa, e non possiamo decidere per l'Europa. Dobbiamo discutere con l'Europa dell'adesione dell'Ucraina all'Ue, che rientra anche nelle garanzie di sicurezza". A Londra Zelensky incontrerà anche il suo massimo funzionario per la sicurezza Rustem Umerov che ha incontrato Witkoff e Kushner nel fine settimana, per un briefing dettagliato. Poi andrà a Bruxelles per i colloqui e domani sarà a Roma per incontrare Meloni.