Forlani, l'uomo diviso tra Fanfani e Moro

A 100 anni dalla nascita e a meno di 2 e mezzo dalla morte ricordo di Arnaldo Forlani il giorno in cui nacque la nostra amicizia. Una mattina alla Camera, al suo secondo anno del primo mandato di segretario della Dc, conferitogli dal Consiglio Nazionale nel 1969 come delfino di Amintore Fanfani. Avevo appena scritto di lui sul Momento sera di Roma che aveva certamente Fanfani nel cuore ma nella testa Aldo Moro, l'altro “cavallo di razza “della Dc, come li chiamava entrambi Carlo Donat-Cattin imponendoli alla letteratura dello scudo crociato. Quel cuore con Fanfani e la testa con Moro gli era piaciuto. Sornione, Arnaldo mi disse: «Mi hai smembrato». Da allora non smettiamo di frequentarci, di stimarci, di volerci bene.

Al contrario di Forlani, non gradì per niente Fanfani, che mi invitò a colazione di prima mattina nel suo appartamento di Presidente del Senato a Palazzo Giustiniani per dirmi che Forlani sì aveva “qualcosa” di Moro in testa ma doveva togliersi proprio da quella testa l'idea di poter essere un intermediario, perché con Moro lui avrebbe potuto accordarsi direttamente quando lo avesse ritenuto opportuno. E così avvenne un paio d'anni dopo, proprio a Palazzo Giustiniani, in un incontro fra i capi di tutte le correnti della Dc, promosso con una certa disinvoltura istituzionale, in cui venne decisa la conclusione di un congresso nazionale del partito che si sarebbe aperto due giorni dopo all'Eur.