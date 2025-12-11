Libero logo
Scandalo a Montecitorio: come è stato allestito il presepe

giovedì 11 dicembre 2025
Clamoroso alla Camera dei deputati: il presepe allestito per le festività di questo 2025 fa discutere. La ragione? Mancano bue e asinello. Insomma, un presepe senza due delle principali statuine. Una circostanza che ha immediatamente alimentato discussioni e curiosità tra i corridoi di Montecitorio. 

Come riferisce Adnkronos, i deputati si sono spaccati: c’è chi rivendica il valore della tradizione e chi, invece, difende la libertà creativa dell’artista che ha curato la scena. I primi sostengono che "il bue e l’asinello sono il presepe, anche se i Vangeli non ne parlano", mentre i più laici ribattono: "Sì, è vero, ma siamo davanti a un’opera d’arte, e il Natale può essere liberamente interpretato".

Le perplessità non si fermano qui. Alcuni tradizionalisti hanno infatti rimarcato un ulteriore dettaglio anomalo: "Va bene tutto, ma come la mettiamo con la presenza anticipata dei Re Magi?". Nel frattempo, la voce sull’assenza di bue e asinello ha percorso l'intero palazzo, suscitando battute e ironie. "Sono spariti bue e asinello? Si sono magnati pure quelli...", scherzava, tagliente, un giornalista.

A intervenire sul peculiare caso è stato anche Federico Fornaro, presidente della Giunta delle elezioni della Camera ed esponente del Pd. In un primo momento ha accolto la notizia con ironia: "Non è possibile, capisco i problemi energetici ma un po’ di caldo dobbiamo garantirlo al nascituro". Dunque, tornando serio, ha spiegato suo punto di vista: "Il presepe è il presepe, quello della tradizione prevede il bue e l’asinello, due statuine che non possono assolutamente mancare". Fino a prova contraria...

