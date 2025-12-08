Albero di Natale o presepe? Ecco chi vince in rete

Albero di Natale o presepe? Cosa preferiscono gli utenti della rete? Lo rivela l'ultimo report di Arcadia: "La parola chiave 'Presepe' ha ottenuto nell’ultima settimana di conversazioni digitale circa un terzo in più di citazioni – 15.700 – rispetto alla concorrente 'Albero di Natale' - che invece ne incassa 9.600 - eppure nella capacità di coinvolgimento è proprio quest’ultima a spingere gli utenti online a intervenire e ingaggiarsi. Infatti, il totale dell’engagement – ovvero di tutte le interazioni generate da ogni singola menzioni – è di 495.400, mentre il 'presepe' si ferma a 492.700. Un dato di forza che trova conferma nella portata potenziale, con Albero di Natale che nell’ultima settimana raggiunge una platea di 3.6 miliardi di utenti digitali".

Arcadia, poi, analizza i dati raccolti anche in base al genere: "Nella distinzione di genere del pubblico è interessante notare come con la parola chiave 'Presepe' oltre il 60% degli utenti coinvolti nelle conversazioni è di sesso maschile. Mentre, quando si parla online di 'Albero di Natale' questa differenza si riduce sensibilmente, anzi le percentuali evidenziano una sostanziale parità di genere: Uomini al 51,5 % - Donne al 48,5%".

Per quanto riguarda le preferenze in base alla fascia di età, il report fa notare: "Se nelle prime due classi per utenti coinvolti (18-24 e 25-34anni) le due parole chiave si equivalgono, pur se è evidente quanto Albero di Natale sia per questi più coinvolgente, tra le due, è il Presepe la keyword più adulta e che registra un coinvolgimento – seppur minimo – nella fascia di utenti da +55 anni a crescere". Infine, "la sfida del sentiment online la vince a mani basse 'l’Albero di Natale' che si porta a casa un mood positivo del 75.8%, mentre 'il Presepe' ottiene un valore positivo che si ferma al 43.4%".