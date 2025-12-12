Luigi Di Maio, plauso a Meloni e siluro a Conte: "La differenza è nel leader"

"Essere italiani, da rappresentanti delle istituzioni in Medio Oriente, è un valore aggiunto grazie alla postura assunta dal nostro Paese nelle principali crisi regionali". L'ennesima promozione per Giorgia Meloni arriva da un altro "insospettabile": Luigi Di Maio.
L'ex leader del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri, oggi inviato Ue nel Golfo Persico oggi sarà ospite di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, e al Corriere della Sera anticipa molto probabilmente alcuni temi che affronterà anche sul palco capitolino: "La stabilità politica e di governo degli ultimi anni ha permesso all'Italia di essere percepita come un attore affidabile".
"Si è riusciti a mantenere un equilibrio credibile tra il diritto di Israele alla sicurezza e l'aiuto al popolo palestinese - sottolinea -. Questo approccio è riconosciuto e apprezzato da entrambe le parti. La partecipazione dell'Italia alla missione Aspides nel Mar Rosso dimostra che è pronta ad assumersi responsabilità concrete per la sicurezza delle rotte commerciali globali".
"L'invito rivolto a Giorgia Meloni, come unico leader straniero, al summit del Consiglio di cooperazione del Golfo in Bahrain, è un segnale della considerazione che il nostro Paese ha conquistato nell'area - sottolinea ancora Di Maio -. Un evento ampiamente sottovalutato in patria". Non solo: la presenza ad Atreju del presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen conferma la profondità del rapporto costruito da entrambe le parti".
Quindi una stoccata politica non di poco conto: la differenza fra il suo ex partito, guidato oggi da Giuseppe Conte, e Fratelli d'Italia "la fa sempre il leader. È un dato di realtà. Oggi sono partiti agli antipodi, ma c'è da dire che Fratelli d'Italia è l'unico partito italiano con cui il M5s non ha mai condiviso un'esperienza di governo nella sua storia. So che entrambi si sentiranno lusingati da queste parole". Periodicamente lo danno in procinto di passare a Forza Italia: "E io periodicamente smentisco. Anche se Antonio Tajani sta facendo un lavoro importante".