Luigi Di Maio, plauso a Meloni e siluro a Conte: "La differenza è nel leader"

"Essere italiani, da rappresentanti delle istituzioni in Medio Oriente, è un valore aggiunto grazie alla postura assunta dal nostro Paese nelle principali crisi regionali". L'ennesima promozione per Giorgia Meloni arriva da un altro "insospettabile": Luigi Di Maio. L'ex leader del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri, oggi inviato Ue nel Golfo Persico oggi sarà ospite di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, e al Corriere della Sera anticipa molto probabilmente alcuni temi che affronterà anche sul palco capitolino: "La stabilità politica e di governo degli ultimi anni ha permesso all'Italia di essere percepita come un attore affidabile".

"Si è riusciti a mantenere un equilibrio credibile tra il diritto di Israele alla sicurezza e l'aiuto al popolo palestinese - sottolinea -. Questo approccio è riconosciuto e apprezzato da entrambe le parti. La partecipazione dell'Italia alla missione Aspides nel Mar Rosso dimostra che è pronta ad assumersi responsabilità concrete per la sicurezza delle rotte commerciali globali". "L'invito rivolto a Giorgia Meloni, come unico leader straniero, al summit del Consiglio di cooperazione del Golfo in Bahrain, è un segnale della considerazione che il nostro Paese ha conquistato nell'area - sottolinea ancora Di Maio -. Un evento ampiamente sottovalutato in patria". Non solo: la presenza ad Atreju del presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen conferma la profondità del rapporto costruito da entrambe le parti".

