Nicole Minetti, Giorgia Meloni: "Mi fido di Nordio. Ma ora è importante ricostruire i fatti"

Il caso-Nicole Minetti monta di giorno in giorno: sul fuoco della vicenda soffia l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Dopo la grazia, il Quirinale ha infatti chiesto urgenti verifiche volte a verificare la validità dei documenti presentati dalla Minetti stessa e su cui si è basata la clemenza quirinalizia. Sulla vicenda si è subito attivata la procura generale di Milano, che ipotizza apertamente "fatti gravissimi" e ha anche attivato l'Interpol per fare luce sui contorni della vicenda.

Sul caso, è intervenuta anche Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto Primo Maggio. "Mi fido del ministro Nordio. La competenza della grazia non è la mia", ha premesso il premier rispondendo ai cronisti in conferenza stampa. E ancora, ha aggiunto: "Bisogna ricostruire le cose, ho appreso della grazia a Nicole Minetti dalla stampa".