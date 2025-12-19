Askatasuna, assurdo attacco di Stefano Lo Russo a Meloni: "Noi non cambiamo"

Libero logo
Grottesco intervento di Stefano Lo Russo, il sindaco di Torino che ieri ha visto sgretolarsi il suo "patto" con Askatasuna dopo lo sgombero del centro sociale a opera delle forze dell'ordine. In sostanza, lui crede ancora nel "dialogo" con gli antagonisti - quindi dobbiamo aspettarci una nuova casa per Askatasuna? -, ripropone la retorica dell'antifascismo - cosa centra? - e, per non farsi mancare niente, attacca il governo Meloni. Chapeau: in perfetto stile Pd. Così è pronto per le primarie del Nazareno.

"La nostra amministrazione, sul patto di collaborazione di corso Regina 47, si è fatta interprete di una linea di dialogo con la società e con i movimenti sociali che è da sempre nelle corde di una città come la nostra, profondamente democratica e antifascista - ha spiegato Lo Russo in un video postato sui social -. La Città, con una delibera coraggiosa e lungimirante, ha voluto dare una prospettiva a uno spazio importante: penso fosse nostro dovere provare a risolvere una questione rimasta ferma per 29 anni, che nessuno prima aveva saputo o voluto affrontare. Far finta di niente avrebbe significato rinunciare alla responsabilità di governo e alla cura di un bene comune. Mentre i procedimenti giudiziari faranno sempre e comunque il loro corso, la tutela di un bene comune risponde ad altre logiche: politiche e amministrative".

Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica

Lo sgombero di Askatasuna diventa un motivo di grosso, grossisimo imbarazzo per il Partito democratico di Torino e pure ...

"Ci siamo assunti consapevolmente la responsabilità di tentare un percorso che sapevamo non sarebbe stato facile, nel quale crediamo ancora, fondato su dialogo, partecipazione e responsabilità collettiva - ha proseguito il sindaco di Torino -. Sento il dovere di condannare con fermezza ogni episodio di violenza e aggressione avvenuto in questi mesi, in particolare gli attacchi a sedi di giornali e organi di informazione. Nulla può giustificare la violenza, sul piano politico o civile. Le responsabilità penali sono e restano sempre personali: questo è un principio cardine dello Stato di diritto".

E ancora: "Noi crediamo nella coesione, nella cura del bene comune, nella partecipazione: non accettiamo strumentalizzazioni che alimentano tensioni e paure. La vera sfida delle città oggi è unire e non dividere. Da Sindaco di una città Medaglia d’Oro della Resistenza, impegnata nella tutela dei diritti, voglio ribadire che Torino dissente profondamente dalle scelte e dall’impostazione culturale di questo Governo. Non intendiamo cambiare approccio: continueremo a promuovere confronto e solidarietà, affrontando la critica e il dissenso con maturità democratica, nel rispetto dei diritti costituzionali e della legalità. Anche riguardo al futuro di corso Regina 47, con l’obiettivo di mantenere nella città uno spazio a piena vocazione sociale e pubblica, luogo di inclusione, aperto al quartiere, a famiglie, giovani e a chi oggi fatica a trovare risposte".

