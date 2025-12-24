Giorgia Meloni, gli auguri di Natale: "La rivoluzione del presepe"

In occasione delle festività natalizie, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di rivolgersi ai cittadini con un video diffuso sui suoi canali social, riservando un messaggio di auguri al Paese. Al centro del suo intervento, ancora una volta, il presepe come simbolo identitario e culturale.

"Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la 'rivoluzione del presepe'. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro", afferma il premier, ribadendo una posizione già espressa in passato sul significato di questa tradizione.

Nel suo messaggio, Meloni si rivolge idealmente a tutte le persone che vivono il Natale in modi diversi, sottolineando la pluralità delle esperienze e degli stati d’animo che accompagnano queste giornate. "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi cerca un momento di pace e voglio farlo ancora una volta di fronte" al presepe, dice Meloni.

Il presepe viene descritto come un simbolo capace di parlare anche oltre la dimensione religiosa, portatore di valori condivisi e universali. "Che si creda o no questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore, siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé".

Nel passaggio finale del video, la presidente del Consiglio affida un auspicio personale a ciascun cittadino, invitando a vivere il Natale come un momento di raccoglimento e consapevolezza. "E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po' di luce, calma e forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, guardare avanti con fiducia senza dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo, buona vigilia e buon santo Natale a tutti", conclude Meloni.