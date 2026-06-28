Sciacalli contro Roccella, il pugno duro di Meloni: "Un limite che non deve essere superato"

"Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire": Giorgia Meloni interviene con un post su X contro gli sciacalli che nelle ultime ore hanno offeso e insultato la ministra della Famiglia mentre è alle prese con la scomparsa di suo marito, Luigi Cavallari. Quest'ultimo risulta disperso da ieri, quando si è tuffato nelle acque del lago di Vico, provincia di Viterbo, senza più riemergere.

"C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana - ha proseguito la premier -. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale. È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità".